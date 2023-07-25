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وزارة المالية تحسم الجدل حول قضية المنح

راتب الأطباء المنتدبين بالجنوب والهضاب على عاتق المؤسسات الأصلية

ع. س
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راتب الأطباء المنتدبين بالجنوب والهضاب على عاتق المؤسسات الأصلية
أرشيف

أكدت وزارة المالية أن الأطباء المقيمين المنتدبين في ولايات الجنوب والهضاب لهم الحق في الاستفادة من الراتب والامتيازات التحفيزية من مؤسساتهم الأصلية، في حين تتولى المؤسسات المعينين فيها التكفل بالنظام التعويضي عن المناوبة وصرف منحة كوفيد 19.
وأوضحت مديرية المالية والميزانية، في مراسلة مؤرخة شهر جويلية الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، أن صرف منحة كوفيد 19 لفائدة الأطباء المقيمين يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-236 المؤرخ في جويلية 2011 والذي ينص على أن المقيم يستفيد من تكوين تطبيقي في إطار ممارسة مهامه، كما أن صرف التعويضات عن المناوبة وكذا منحة العدوى وكوفيد 19، تتكفل به المؤسسات التي تم تعيينهم فيها وليست مؤسساتهم الأصلية.
وأكدت المراسلة، أنه بناء على التعليمة الوزارية المؤرخة في فيفري 2019، فإن الموظفين المعنيين بالتكوين والأطباء المقيمين المنتدبين يستفيدون من الراتب والامتيازات التحفيزية من مؤسساتهم الأصلية، وذلك حفاظا على حقوقهم المكتسبة.

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