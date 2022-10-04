راتب بلايلي مرتفع ولم نفكر في جلبه

رئيس مجلس إدارة سباب بلوزداد محمد بلحاج يؤكد:

أكد رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد محمد بلحاج أن فريقه لم يفكر إطلاقا في دخول السباق من اجل الحصول على خدمات الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الذي فسخ مؤخرا ارتباطه مع نادي براست الفرنسي.

وأوضح المسؤول الأول على فريق الشباب إن فريقه “لم يفكر أبدا في استقدام بلايلي الذي يبقى لاعبا استثنائيا، لكنه لا يدخل في مخططات الفريق في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ذلك لا يملك شباب بلوزداد الإمكانات من اجل دفع راتبه المرتفع (…)، لا ننوي أبدا القيام بخطوة غير مدروسة تفوق إمكاناتنا”. ومعلوم، انه بعد التحاقه بنادي براست شهر جانفي المنصرم قادما من نادي قطر، قام بلايلي (30 سنة) بفسخ العقد الذي يربطه بالفريق الفرنسي والذى كان يمتد لغاية 30 جوان 2023. وكانت بعض الأوساط الكروية بالجزائر، قد استحسنت إمكانية التحاق بلايلي بأحد أندية الرابطة المحترفة الأولى، حتى يتسنى له المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري. وأضاف ذات المتحدث، “اذا عرض علينا بلايلي براتب 200 مليون سنتيم فإننا سنقبل حتما بالعرض، لكنني اعلم ان راتبه أعلى بكثير(…) احرص على التأكيد ان هذا الكلام لا يعني بتاتا أننا سعينا لاستقدام بلايلي، لا من قريب ولا من بعيد”.