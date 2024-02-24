راتب مارس ومنحة المردودية في حسابات مستخدمي التربية قبل رمضان

بلعابد يأمر بتسديدها في آجال أقصاها 11 مارس

أعطى عبد الحكيم بلعابد تعليمات لمديريه الولائيين الـ60 يحثهم من خلالها على ضرورة تسبيق دفع راتب الشهر المقبل لفائدة مستخدميه في الفترة بين الفاتح والـ7 مارس كأقصى تقدير، مع تسديد منحة المردودية قبل شهر رمضان الكريم، ابتداء من الـ9 وإلى غاية 11 مارس كآخر أجل، وذلك تحسبا لاستقبال الشهر الفضيل في أحسن الظروف.

أفادت مصادر “الشروق”، بأن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، وبعد حصولها على الاعتمادات المالية المخصصة للعملية، مطالبة وجوبا بتنفيذ توجيهات المسؤول الأول عن القطاع، والمتعلقة أساسا باحترام آجال صب مختلف المخلفات المالية للمستخدمين، وأشارت إلى أن تلك المصالح قد باشرت بذلك إنجاز مرتبات الموظفين والعمال والخاصة بالشهر المقبل، لأجل تسديدها بصفة مسبقة ودون الاعتماد على نظام “الدفع على المكشوف”، وذلك في الفترة بين الفاتح والـ7 مارس المقبل كأقصى تقدير، وبالتالي، فهناك موظفون سيحصلون على رواتبهم في الفترة بين الفاتح والثالث مارس، على أن يشرع مستخدمون آخرون في استلام أجورهم ابتداء من الـ4 مارس وإلى غاية الـ7 منه.

وفي نفس الإطار، أضافت مصادرنا، بأن مصالح تسيير نفقات المستخدمين بمديريات التربية للولايات، قد تلقت أيضا توجيهات تحثها على ضرورة السهر مع الحرص الشديد على إعداد كل العمليات المرتبطة بمنحة المردودية، في آجال قصيرة، قصد تحقيق الهدف المبتغى، وهو تمكين جميع الموظفين والعمال في مختلف رتبهم وأسلاكهم، من الحصول عليها في آجال أقصاها 11 مارس الجاري.

وفي مقابل ذلك، أكدت ذات المصادر أن مديريات التربية لولايات أخرى، قد اتخذت قرارات تقضي بصب نفس المنحة ابتداء من تاريخ التاسع مارس، على أن تستمر العملية إلى غاية 11 منه.

وبخصوص تسديد مختلف المخلفات المالية لفائدة مستخدمي القطاع، والخاصة بعنوان الموسم الدراسي المقبل، أكدت المصادر نفسها، أن وزير التربية الوطنية قد جدّد مطالبة مديريه التنفيذيين بالحرص على إنجاز كل العمليات المادية والمالية في آجالها المحدّدة سلفا، وذلك من خلال السهر على تسديد “منحة المردودية” للثلاثي الثالث، ومنحة التمدرس الخاصة (5 آلاف دينار)، قبل تاريخ الدخول المدرسي القادم، إلى جانب العمل على دفع مستحقات الناجحين في مختلف المسابقات والامتحانات المهنية الداخلية للترقية بعنوان سنة 2024، فور التأشير على ملفاتهم من طرف مصالح الرقابة الميزانياتية بالولايات.

وبالإضافة إلى ما سبق، فمديريات التربية للولايات، من خلال مصالحها المختصة، مطالبة أيضا بالحرص على تسديد مستحقات الموظفين المعنيين بالحالات الخاصة (الدخول الولائي، العودة من الاستيداع، العودة من عطلة مرضية طويلة المدى، والعودة من الخدمة الوطنية) في أوانها، علاوة على صرف المنحة الجزافية للقائمين على عملية بيع الكتاب المدرسي بالمؤسسات التربوية وذلك قبل تاريخ 30 نوفمبر المقبل.