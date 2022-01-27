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“راحو غلاط”.. هاشتاغ جديد لإنقاذ المؤثرين المتورطين في قضية الطلبة

جواهر الشروق
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“راحو غلاط”.. هاشتاغ جديد لإنقاذ المؤثرين المتورطين في قضية الطلبة

دشّن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام هاشتاغ “راحو غلاط” الذي تصدر مختلف الصفحات، معربين عن تضامنهم مع المؤثرين المتورطين في قضية الطلبة.

وانضمّ إلى الحملة عدد من المشهورين والمؤثرين على غرار سولكينغ، ميستر إيكس،  أميرة ريا، ونهلة.

وفي الوقت الذي أعرب مغردون عن دعمهم المطلق لكل من ريفكا، نوميديا لزول،  ستانلي،  وإيناس عبدلي الذين راحوا حسبهم ضحية شركة “فيوتر غيت” المسؤولة كليا عن عملية النصب، طالب آخرون بعقاب الجميع لوضع حد للتفاهة.

وقال البعض إن المؤثرين ليسوا أبدا ضحايا وإنما جنوا ما زرعوه من أوهام في أوساط الشباب الذين يتبعونهم ويصدقونهم، لافتين إلى أن من قام بالحملة لا بد أيضا أن يحاسب.

كما تداول مغردون بكثير من السخرية، مقطعا لنوميديا لزول وهي تردد أغنية تهدد فيها بالانتحار إن تخلى معجبوها عن دعمها، مركزين على مستوى التفاهة التي يتبعها أبناؤنا باتخاذهم الفارغين نماذج يقتدى بهم.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع مؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي وصاحب شركة” يوتر قيت”، في قضية النصب على الطلبة الجامعيين وإيهامهم بالدراسة في أوكرانيا.

وقال ممثل الحق العام إن القضية أحيلت على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي، وتمت متابعة المتهمين بأفعال ذات طابع جنائي وجنحي، مشيرا إلى أنه التمس من قاضي التحقيق إصدار أوامر بالقبض الدولي وإنابات قضائية دولية، بالإضافة إلى سماع ضحايا هذه الجماعة الإجرامية .

النصب على طلبة جامعيين.. مديرية الشرطة تكشف تفاصيل جديدة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن القبض على 3 أشخاص تورطوا في قضية النصب على طلبة جامعيين والتي راح ضحيتها أزيد من 75 طالب جزائري.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، السبت 15 جانفي، في بيان لها، ضحايا هذه الشبكة الاجرامية، التقرب من مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة الكائن مقرها ببلدية سحاولة (الجزائر العاصمة) أو من أقرب مركز للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى والإدلاء بشهادة.

بيان المديرية العامة للأمن الوطني:

تعلم المديرية العامة للأمن الوطني الرأي العام، أن مصالحها المختصة، الممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، باشرت منذ منتصف شهر ديسمبر 2021، تحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية، بخصوص قضية الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالب جزائري تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية، قدمت لهم عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا.

التحقيقات الأولية المكثفة، مكنت مصالح الأمن الوطني من فك خيوط هذه الشبكة الاجرامية وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم 03 أشخاص، الذين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدولة السالفة الذكر، كما استعانوا، داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة، كما تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج.

أعضاء الشبكة الاجرامية لجئوا أيضا إلى حيلة للإيقاع بعدد كبير من الضحايا، تتمثل في تغيير تسمية الشركة الوهمية عدة مرات، على غرار “FUTURE GATE”، “SVIT-OSVITI” و”INSIDE.COM”.

في هذا الصدد، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني باقي المواطنين ضحايا هذه الشبكة الاجرامية، التقرب من مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة الكائن مقرها ببلدية سحاولة (الجزائر العاصمة) أو من أقرب مركز للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى والإدلاء بشهادة.

 كما تعلم المديرية العامة للأمن الوطني أن كل مستجد في شأن هذه القضية، سيتم إخطاره للرأي العام، بعد موافقة السيد وكيل الجمهورية.

النصب على طلبة جامعيين.. ما علاقة ريفكا وغيره من المؤثرين بالقضية؟

وفي شهر ديسمبر 2021، انكشفت، خيوط مؤامرة حيكت على طلبة جامعيين، كانوا عرضة للنصب من طرف شركة وهمية، دفعوا لها مبالغ كبيرة من أجل السفر للدراسة في الخارج.

وما زاد الأمر تعقيدا هو تورط بعض المؤثرين المشهورين عبر إنستغرام في القضية، حيث وجدوا أنفسهم في مواجهة سيل من التهم بالمشاركة في الاحتيال والترويج للنصابين عبر حساباتهم المليونية.

القضية فجرها عشرات الطلبة ممن تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية تقدم عروضا مغرية للدراسة في تركيا وأوكرانيا، حيث شاركوا فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفضح ألاعيبها، مؤكدين أنهم اصطدموا بحقيقة مرة بعد دفع الأموال وجوازات السفر وشهادة البكالوريا الأصلية.

وقال هؤلاء الضحايا بأنهم بعد الامتثال لكافة التعليمات واتخاذ كل الإجراءات واستلام ملفات القبول فوجئوا بعدم تمكن بعضهم من مغادرة البلاد والدراسة في الخارج رغم دفعهم لأموال كبيرة، بينما وجد آخرون أنفسهم هائمين في شوارع تركيا وأوكرانيا رغم تأكيد الشركة بأنها دفعت لهم تكاليف الإقامة.

وأبدى البعض تخوفهم بسبب احتجاز الشركة لجوازات سفرهم وشهادات البكالوريا الأصلية وأيضا لمبالغ مالية ليست بالهينة.

ووجد مؤثرون على المنصات الاجتماعية أنفسهم في ورطة حقيقية بسبب ترويجهم لتلك الشركة الوهمية التي تحتال على الطلبة، وأبدوا تخوفا من أن تنال الفضيحة من شعبيتهم، حيث سارع البعض للاعتذار، فيما تعهد آخرون بالمساعدة على كشف الحقيقة واسترجاع الأموال والشهادات.

وقالت نهلة التي يتابع حسابها 1.5 مليون شخص عبر إنستغرام إن القضية يلزمها الكلام وعدم الصمت، ودعت المؤثرين الذين تورطوا في الترويج للشركة من باب الجهل بنواياها إلى تصحيح الخطأ بالوقوف مع الطلبة.

يذكر أن ريفكا الذي يتابع حسابه أزيد من 4 مليون شخص على رأس المتورطين في الفضيحة، وقد تعهد بعد انكشاف خيوط المؤامرة بتمكين الشباب المنصوب عليهم من استرداد ولو جزء من أموالهم، كما راج اسم إيناس عبدلي التي يتابع حسابها على إنستغرام أكثر من 3 ملايين شخص.

واضطر هؤلاء لبث فيديو مشترك دام أزيد من 4 ساعات، تحدثوا من خلاله عن قضية النصب على الطلبة وتعهدوا بالتعاون على حل المشكلة، وفضح الشركة من أجل مساعدة الطلبة على استرداد أموالهم.

وطلب محمد أبركان الشهير بلقب “ستانلي” الصفح من الطلبة الذين وقعوا ضحايا العرض بالسفر والدراسة في أوكرانيا مقابل مبالغ مالية تتجاوز حدود 10 آلاف دولار في العام، معترفا بخطئه في الترويج للشركة من باب الجهل.

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التعليقات
15
  • ياسمين

    هذا هو معنا السذاجة الحقيقية رايحين يتبعوا في ريفكا وجماعتوا الخ الخ باه يروحوا يقراو في الخارج

    3
  • عبدو

    القانون لا يحمي المغفلين كما يقال. كيف لاطارات جامعية أن تكون محل نصب و احتيال من شركات وهمية و ما أكثر الأوهام في هذا العصر ...!! من هم وراء هذه الشركة الوهمية و كل من روج لهم في مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تطبق عليهم أحكام قاسية ليكونوا عبرة لغيرهم. كيف لأصحاب الحسابات المليونية أمثال "ريفكا" و "ستانلي" أن يقفوا في صف المحتالين النصابين من أجل دراهم معدودات ثم يطلبوا الصفح من الطلبة؟!! يجب غلق حساباتهم التافهة و الزج بهم قي السجن.

    10
  • النايلي

    مؤثر أو مؤثرة في ماذا ؟؟!!!!!!! عموما السجن مع وقف التنفيذ أحسن لهم و ليكونوا عبرة لكل شخص . أما بالنسبة الى المنصوب عليهم يحق لهم كذلك رفع قضية نصب و احتيال و إرجاع أموالهم كلها أو السجن .

    11
  • عبد الرحمان الجزائري

    الشح فيكم قاعدين تبعو في جهلة واشبين جدكم هبط مستواكم لهذا الدرجة من الجهل و السذاجة

    23
  • التفاهة

    حينما يكون للتفاهة عنوان وزمان ومكان هنا يضع العقل والحكمة والعلم انفسهم جانبا .......

    33
  • زكريا

    مؤثر بمادا؟ بالتفاهات

    33
  • فريفط زكريا

    النهب النصب الفساد.. لم نرى الجزائر من قبل هكذا.. للأسف أصبحت العدالة ضعيفة جدا

    16
  • avancer lalour

    أفضل جامعة توركية وهي جامعة البوسفور دخلت في المرتبة 197 عالميا وفي المرتبة الثانية جامعة الشرق الأوسط التقنية في المرتبة ال 453 عالميا في وقت نجد جامعة كاب تاون في افريقيا الجنوبية تحتل الرتبة 155 عالميا ثم تحدثوننا عن الدراسة في توركيا . عجيب

    19
  • المدقق الإملائي

    بعدما قامت جريدة الشروق بتحديث الموضوع ووضع فيديو يظهر ما يسمى بالمؤثرين ، أدركت أن هؤلاء الطلبة وقعوا أولا ضحية لتأثير الماكياج والفلاتر التي تستخدم في تطبيقات الهاتف النقال لتبييض الوجه ثم وقعوا ثانيا ضحية لنصب الشركة المحتالة ( ليس كل ما يلمع ذهبا )

    17
  • banix

    آه من زمن الرداءة الذي وصلنا إليه. ريفكا و اخواتها المؤثرين خوروطو ينصبون على طلبة جامعيين: كوادر المستقبل!!!!!!

    41
  • احمد

    اين قسم الجرائم الالكترونيه في الامن الوطني من هؤلاء ؟

    19
  • تفكير عوج

    نعطيكم مثال رومانية تدرس حثى طلبة الأجانب الطب وهما ضُعاف في طب و فرنسا فهت ذلك تفضل طبيب جزائري على طبيب روماني ، لأنهم يجهلون الكثير ماتوصل إليه العلم لكن الجزائري يعلمه ، وذليل كم طبيب جزائري في فرنسا ، لماذا لانستثمر في دراسة السياحة!!!

    10
  • كلمة حق،

    ما الفائدة من الدراسة في تركيا او اوكرنيا. الجامعات هناك في ذيل التصنيف العالمي مثلها مثل جامعات الوطن. من كان يريد الدراسة بالمال فليذهب الى الجامعات العالمية المعروفة في بريطانيا، كندا او امريكا، و الا فليبقى في الجزائر.

    45
  • المدقق الإملائي

    والله الانسان يتعجب كيف لطالب حصل على الباكالوريا أو شهادة جامعية أن لا يستطيع مراسلة جامعة بالبريد الالكتروني ويطلب منهم التسجيل وإن كان من الصم البكم أو لا يعرف تكلم أي كلمة بالانكليزية فبإمكانه تأجير مترجم وما أكثر المترجمين ، بائعو الأوهام و المحتالون كثيرون في عصرنا وهم يتقنون طريقة بيع الوهم وطريقة الإغراء بالجنة الموعودة ، وأي جنة ، خردة أوربا ، الاوكرانيون يهربون من الجوع من بلادهم ، أما تركيا فبإمكان أي مواطن زيارتها كسائح بمبلغ لا يتعدى 10 مليون والتسجيل في جامعاتها ثم تحويل تأشيرته السياحية الى اقامة سياحية او اقامة طالب

    59
  • هشام

    يستاهلو الدي يتبع في ريفكا و جماعتهم محال يربح

    50

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