“راعية أوبرا وينفري” تترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

ترشحت الديموقراطية ماريان وليامسون، المدعوة “راعية أوبرا وينفري” لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024، وذلك بعد أربع سنوات من إخفاقها في الاقتراع التمهيدي للحزب الديموقراطي.

وأعلنت وليامسون (70 عامًا)، وهي مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا عن الروحانيات والرفاهية، السبت، ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 .

وبحسب تقارير إخبارية فإنها أول شخصية تعلن رسميا ترشحها للانتخابات في المعسكر الديموقراطي الذي ما زال ينتظر قرار الرئيس جو بايدن.

وبايدن (80 عاما) صرح أنه ينوي الترشح لولاية ثانية لكنه لم يعلن رسميا دخوله في الحملة الانتخابية.

وفي خطاب يساري جدا ألقته “راعية أوبرا” أمام أنصارها في واشنطن، لم تذكر ماريان وليامسون اسم جو بايدن لكنها دانت نظاما سياسيا “يقاوم التغيير” و”أفسدته” الشركات الكبرى.

وقالت إن “شخصا واحدا لا يستطيع حل كل المشاكل ولا حتى رئيس، لكن رئيسا يسمي الأمور بأسمائها سيفعل أمورا جيدة جدا”.

وأضافت أن “مهمتنا هي خلق رؤية للعدالة والمحبة قوية إلى درجة تسمح له بالتغلب على قوى الكراهية والظلم والخوف”.

وبعد نشر كتابها “عودة إلى الحب”الذي لقي رواجا كبيرا في 1992، دُعيت ماريان وليامسون مرارا إلى برنامج أوبرا وينفري لتقديم نصائحها حول التنمية الشخصية.

وتواجه ماريان وليامسون رد فعل عنيف من داخل حزبها بعد أن أعلنت أنها ستشكل تحديا سياسيا للرئيس بايدن، وفقا لشبكة “فوكس نيوز”.

وقبل أربع سنوات، تحدت جو بايدن وعشرين مرشحا آخر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

وخلال المناظرات الأولى، تميزت بتصريحاتها الشاعرية حول قوة “الحب”، منددة ب”القوة النفسية المظلمة” لدونالد ترامب.

لكنها فشلت في تحقيق النجاح في استطلاعات الرأي ولم تحصل على أكثر من 0,3 بالمئة من الأصوات وانسحبت بسرعة.