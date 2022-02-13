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جواهر

راغب علامة متهم بنشر الدياثة بعد تصريحه الجريء بشأن معجباته المتزوجات!

جواهر الشروق
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راغب علامة متهم بنشر الدياثة بعد تصريحه الجريء بشأن معجباته المتزوجات!

يواجه الفنان اللبناني، راغب علامة، تهمة نشر الدياثة وإشاعة الفاحشة بعد تصريحه الجريء بشأن معجباته المتزوجات، الذي أثارت جدلا عبر مختلف المنصات.

وهاجم الأستاذ في جامعة الأزهر محمد العشماوي، الفنان راغب علامة على تصريحه بأن أحد الرجال أخبره في حفلة أن زوجته تحبه، وأنه لو لم يقبّلها ستطلب الطلاق.

وتساءل العشماوي في منشور عبر “فيسبوك”: “ماذا يريد أن يقول هذا؟، وما الرسالة التي يريد أن يوصلها؟ وما الهدف من نشر هذا التصريح المشين المهين المستخف بالدين والأعراف والقوانين؟”.

وأضاف: “أليست هذه دعوة إلى نشر الدياثة بين الرجال، وإشاعة الفاحشة، وتحريضا عليها، وخروجا على الآداب، وعدوانا على قيم المجتمع؟”.

وتابع: “أرجو أن تهتم الصحافة برسالتها الحقيقية في نشر الوعي، وتبتعد عن هذه الأشياء المقرفة”.

وكان راغب علامة قد صرح في حديث تلفزيوني أنه يشعر بالسعادة حينما يطلب منه الرجال التصوير مع زوجاتهم: «أسعد جدا لما بيجي راجل بيطلب مني إن مراته تتصور معايا وبيقولي مراتي بتحبك وتلاقي الست فرحانة بجوزها أكتر مني طبعا لأنه حقق لها الحلم وكتير بتحصل».

وتابع: «آخر مرة واحد قالي بص لو مباستكش النهارده هتطلقني وده فرحني، لأن دي طيبة يعني مفيش نوايا مش حلوة، وأنا كده مع مراتي وهي لو بتحب فنان معين أنا بعرفها عليه وبحب أشوف عائلتي مبسوطين».

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