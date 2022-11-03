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رافق الأميرة ديانا في لحظاتها الأخيرة.. قس فرنسي يثير ضجة بهذه التصريحات

جواهر الشروق
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رافق الأميرة ديانا في لحظاتها الأخيرة.. قس فرنسي يثير ضجة بهذه التصريحات
صحف بريطانية
الأميرة ديانا

انتقد قس فرنسي بشدة تصوير اللحظات الأخيرة من حياة الأميرة ديانا ضمن مسلسل “التاج” الذي سيٌعرض على “نتفلكس” في موسمه الخامس.

وقال القس الفرنسي إيف ماري كلوشارد، الذي رافق ديانا في المستشفى، أن “نتفلكس”سيتسبب في أذية مشاعر ابنيها، الأميرين هاري ووليام، باختيار التصوير في نفق ” ألما” وهو المكان الذي ماتت فيه ديانا وصديقها دودي الفايد في حادث المرور.

واعتبر ايف ماري أن ” نتفلكس” مدفوع تجاريا لتصوير هذه المشاهد لجذب أكبر عدد من المشاهدين.

وأكد تقرير نشرته صحيفة” ديل ميل” البريطانية، أن “نتفلكس” دفعت شركة” ville de paris ” لإغلاق نفق” ألما”والشوارع المحيطة به خلال فترة التصوير، وكان الطاقم يصور الطريق الذي سلكته ديانا أثناء مطاردة الصحفيين، حيث تم تصوير مشاهد مروعة، إذ ظهرت الممثلة إليزابيث ديبيكي بإصابات خطيرة، ومع ذلك أكدت مصادر قريبة من “نتفلكس” قولها إن الحادث الفعلي لم يتم تمثليه في مكان الحادث.

وقال الكاهن الفرنسي إنه خلال تواجده مع الأميرة ديانا في غرفة المستشفى، أول ما خطر بباله كيف يعلن وافتها لإبنيها الصغيرين.

يٌذكر أن حادث مقتل ديانا وقع في 31 أوت 1997 والناجي الوحيد كان حارس الأميرة الشخصي، تريفور ريس جونز، الذي أصيب بجروح خطيرة لكنه تعافى.

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