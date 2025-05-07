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رياضة

رافينيا يعادل رقما قياسيا لرونالدو في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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رافينيا يعادل رقما قياسيا لرونالدو في دوري أبطال أوروبا
ح.م
نجم برشلونة رافينيا

عادل نجم برشلونة، البرازيلي رافينيا، رقما قياسيا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رافينيا، هدفا في شباك إنتر ميلان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن رافينيا تمكن من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو في عدد المساهمات بموسم واحد في دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة.

وساهم رونالدو خلال موسم 2013-2014 في 21 هدفا، خلال 11 مباراة، حيث سجل 17 هدفا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

وخلال نسخة الموسم الحالي، خاض رافينيا 14 مباراة، سجل فيهم 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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