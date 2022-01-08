راقصات شبه عاريات بمهرجان في السعودية.. السلطات تحقق بعد الجدل الحاصل!
فتحت السلطات السعودية تحقيقا بشأن مشاركة راقصات شبه عاريات بمهرجان جازان الشتوي، بعد الجدل الذي أثاره فيديو مسرب.
ووجه أمير المنطقة أوامر بفتح تحقيق فوري في واقعة مشاركة فرقة راقصة في فعاليات مهرجان شتاء جازان 2022، وذلك عقب تداول مقطع يُظهر راقصات وُصفن بأنهن “شبه عاريات”.
#عاجل ||
سمو #أمير_منطقة_جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في #شتاء_جازان_2022 ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق ، جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.. pic.twitter.com/P2cnlAVta1
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) January 7, 2022
وأثار المقطع تعليقات غاضبة من السعوديين على مواقع التواصل، وأكدوا أنه لا يُمثّل الهوية الوطنية والإسلامية للمملكة، ويتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، فيما طالب آخرون بإنزال العقوبة بالمسؤولين عن الواقعة.
((وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون))🇸🇦 #مهرجان_جازان_شتوي pic.twitter.com/dCfyhsHMAO
— (علي أحمد لاحق نخيفي) (@ali_nk05) January 7, 2022
#الجمعه
سؤال:
أولا: هل ما ظهر من مقاطع في بعض فعاليات مهرجان #شتاء_جازان ترضي الله ورسوله ومتوافقه مع الشريعة؟
ثانيا: هل تتوافق مع الذوق العام أم لا؟
ثالثا: من المسؤول إن كانت لا تتوافق؟
— أحمد هروبي النعمان (@haroobi1418) January 7, 2022
انفتاح أم انحلال وقلة حياء؟؟
انتقادات واسعة بـ #السعودية بعد تداول مشاهد صادمة لشذوذ وراقصات شبه عاريات في مهرجان #شتاء_جازان_2022 .#السعودية_الجديدة pic.twitter.com/6uemzCF4hL
— مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) January 8, 2022