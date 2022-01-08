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جواهر

راقصات شبه عاريات بمهرجان في السعودية.. السلطات تحقق بعد الجدل الحاصل!

جواهر الشروق
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راقصات شبه عاريات بمهرجان في السعودية.. السلطات تحقق بعد الجدل الحاصل!

فتحت السلطات السعودية تحقيقا بشأن مشاركة راقصات شبه عاريات بمهرجان جازان الشتوي، بعد الجدل الذي أثاره فيديو مسرب.

ووجه أمير المنطقة أوامر بفتح تحقيق فوري في واقعة مشاركة فرقة راقصة في فعاليات مهرجان شتاء جازان 2022، وذلك عقب تداول مقطع يُظهر راقصات وُصفن بأنهن “شبه عاريات”.

وأثار المقطع تعليقات غاضبة من السعوديين على مواقع التواصل، وأكدوا أنه لا يُمثّل الهوية الوطنية والإسلامية للمملكة، ويتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، فيما طالب آخرون بإنزال العقوبة بالمسؤولين عن الواقعة.

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