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راكعا أمام مسؤولة صهيونية.. صورة لبايدن تشعل مواقع التواصل

الشروق أونلاين
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راكعا أمام مسؤولة صهيونية.. صورة لبايدن تشعل مواقع التواصل

أثارت صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي ظهر فيها راكعا أمام ريفكا رافيتز، مديرة مكتب رئيس الكيان الصهيوني المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، الكثير من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، صورة جديدة للرئيس الأمريكي خلال استقباله في البيت الأبيض الإثنين الماضي، رئيس الكيان المنتهية ولايته ريفلين، ومديرة مكتبه رافيتز.

وأظهرت الصورة انحناء بايدن على ركبته أمام ريفكا رافيتز والتي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشددة.

وانتشرت الصورة بسرعة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث علق الكثيرون على الصورة بأنها “صورة الأسبوع”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ريفلين أخبر بايدن بأن رافيتز أم لـ12 طفلا، فما كان من بايدن إلا أن انحنى تقديرًا لها.

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