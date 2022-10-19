رامافوزا: نضال الشعب الصحراوي يشبه الكفاح ضد الأبارتايد في جنوب إفريقيا
أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا لدى استقباله نظيره الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء، أن دعم حكومته “الحازم” للصحراء الغربية، مساويا بين نضال الصحراويين من أجل تقرير مصيرهم، والكفاح ضد نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا.
وقال رامافوزا:”نشعر بالقلق حيال الصمت المتواصل في العالم إزاء النضال من أجل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
وأضاف:”نرى أن نضالات أخرى يتم التعبير عنها بصوت أعلى، ولهذا السبب نحن كجنوب إفريقيين واضحون وحازمون وبلا تردد، فيما يتعلق بدعمنا للشعب الصحراوي”.
قبل أن يتابع قائلا:”إنه نضال مشرّف لشعب يريد تقرير مصيره بنفسه. وهو يشبه الكفاح ضد نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا”.
Once again, I wish to thank President Brahim Ghali for the fruitful discussions we have had this morning, and assure him of the continued support of the government and people of South Africa for the struggle of the people of Western Sahara.https://t.co/buOa6tFuGc
— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) October 18, 2022
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a reçu ce mardi à Pretoria Brahim Ghali, le leader du Front Polisario, mouvement de lutte pour l’indépendance du Sahara Occidental. Une réaffirmation du soutien à ce territoire revendiqué et en partie occupé par le Maroc. pic.twitter.com/iQrhCHuhaM
— Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) October 18, 2022
بالفيديو.. رئيس جنوب إفريقيا يستقبل الرئيس الصحراوي في بريتوريا
حظي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء، باستقبال رسمي من طرف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، في مستهلّ زيارة دولة يجريها إلى البلاد، تدوم ثلاثة أيام.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد جرت مراسم الاستقبال الرسمي بالقصر الرئاسي بالعاصمة بريتوريا، على وقع 21 طلقة مدفعية.
Opening remarks by President @CyrilRamaphosa during official talks, Sahawari State Visit, Union Buildings. https://t.co/gJDATzetis#SahawariInSA pic.twitter.com/DEhxPco6rr
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 18, 2022
His Excellency President @CyrilRamaphosa receives His Excellency President Brahim Ghali of the Saharawi Arab Democratic Republic at the Union Buildings on the occasion of his State Visit to South Africa #SaharawiInSA 🇪🇭🇿🇦#BetterAfricaBetterWorld pic.twitter.com/6IU9qtX7Zw
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 18, 2022
HE President @CyrilRamaphosa will meet today with HE President Brahim Ghali of the Saharawi Arab Democratic Republic/Western Sahara. South Africa supports the region’s right to self-determination and independence under the Constitutive Act of the AU. #BetterAfricaBetterWorld pic.twitter.com/QAjL6GW9Zv
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 18, 2022
وبعد أداء مراسم الاستقبال، أجرى الرئيس غالي محادثات ثنائية على انفراد، مع الرئيس سيريل رامافوسا بالمجمع الرئاسي، قبل أن تتوسع المحادثات لتشمل وفدي البلدين.
The South African National Defence Force fire the #21GunSalute – the highest honour rendered for His Excellency President Brahim Ghali during the Welcome Ceremony at the Nelson Mandela Amphitheatre, Union Buildings, Tshwane
#SaharawiInSA 🇪🇭🇿🇦#BetterAfricaBetterWorld pic.twitter.com/sbkf0SURAq
— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 18, 2022
وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا. وهي تندرج في إطار “تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، التي تعود إلى سنوات طويلة من الكفاح ضد الاستعمار والميز العنصري”.
كما ينتظر أن تكون الزيارة “فرصة لتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي، يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما”، يضيف المصدر.
ويرافق غالي في هذه الزيارة وفد هام، يضم كل من وزراء الخارجية، التعاون، الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة.
إلى جانب مدير الأمن والتوثيق وحماية المؤسسات بالرئاسة، والمدير المركزي للعمليات والتفتيش بوزارة الدفاع، والسفير الصحراوي في جنوب إفريقيا .