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العالم

رامافوزا: نضال الشعب الصحراوي يشبه الكفاح ضد الأبارتايد في جنوب إفريقيا

الشروق أونلاين
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رامافوزا: نضال الشعب الصحراوي يشبه الكفاح ضد الأبارتايد في جنوب إفريقيا
ح.م
الرئيس الصحراوي مع نظيره في جنوب إفريقيا

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا لدى استقباله نظيره الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء، أن دعم حكومته “الحازم” للصحراء الغربية، مساويا بين نضال الصحراويين من أجل تقرير مصيرهم، والكفاح ضد نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا.

وقال رامافوزا:”نشعر بالقلق حيال الصمت المتواصل في العالم إزاء النضال من أجل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وأضاف:”نرى أن نضالات أخرى يتم التعبير عنها بصوت أعلى، ولهذا السبب نحن كجنوب إفريقيين واضحون وحازمون وبلا تردد، فيما يتعلق بدعمنا للشعب الصحراوي”.

قبل أن يتابع قائلا:”إنه نضال مشرّف لشعب يريد تقرير مصيره بنفسه. وهو يشبه الكفاح ضد نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا”.

بالفيديو.. رئيس جنوب إفريقيا يستقبل الرئيس الصحراوي في بريتوريا

حظي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء، باستقبال رسمي من طرف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، في مستهلّ زيارة دولة يجريها إلى البلاد، تدوم ثلاثة أيام.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد جرت مراسم الاستقبال الرسمي بالقصر الرئاسي بالعاصمة بريتوريا، على وقع 21 طلقة مدفعية.

وبعد أداء مراسم الاستقبال، أجرى الرئيس غالي محادثات ثنائية على انفراد، مع الرئيس سيريل رامافوسا بالمجمع الرئاسي، قبل أن تتوسع المحادثات لتشمل وفدي البلدين.

وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا. وهي تندرج في إطار “تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، التي تعود إلى سنوات طويلة من الكفاح ضد الاستعمار والميز العنصري”.

كما ينتظر أن تكون الزيارة “فرصة لتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي، يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما”، يضيف المصدر.

ويرافق غالي في هذه الزيارة وفد هام، يضم كل من وزراء الخارجية، التعاون، الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة.

إلى جانب مدير الأمن والتوثيق وحماية المؤسسات بالرئاسة، والمدير المركزي للعمليات والتفتيش بوزارة الدفاع، والسفير الصحراوي في جنوب إفريقيا .

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