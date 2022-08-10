رامز زروقي يتقدم خطوة إلى الأمام في انتظار مغامرة أرقى

سيلعب لأول مرة أوروبا ليغ مع ثالث أقوى فريق في هولندا

يعتبر انتقال رامز زروقي إلى الفريق الهولندي فينورد العريق الغني بألقابه، أهم حدث في الميركاتو الصيفي الحالي، رفقة انتقال زدادكة إلى ليل الفرنسي، بالنسبة للاعبي المنتخب الجزائري، وقد ضمن زروقي بانتقاله إلى فينورد المشاركة في أوروبا ليغ لأول مرة في حياته، لأن فينورد حصل في الموسم الماضي على المرتبة الثالثة بعد أجاكس وهيندهوفن.

وسيلعب زروقي تحت قيادة المدرب الهولندي سلوت، وإلى جانب عدد من اللاعبين الدوليين من بينهم اللاعب الدولي المغربي إدريسي، وهي فرصة من ذهب بالنسبة لزروقي ليجلب مزيدا من اهتمام الأندية الكبيرة، خارج الأراضي المنخفظة، لأن الدوري الهولندي فقد منذ قرابة عقدين شعبيته في أوروبا، وكان يجلب الانتباه بمبارياته المفتوحة ونجومه الكبار، وهو يعدّ حاليا ضمن الدوريات المتوسطة في أوروبا في نفس رتبة دوريات بلجيكا وسويسرا والبرتغال، ودون الدوريات الخمسة الكبرى بمراحل عديدة، إذ تفتقر الفرق الهولندية إلى الأموال وحتى إلى الملاعب الكبرى، ويكاد يكون أجاكس وحده من يقاوم أوروبيا ويبدع أحيانا بفريقه وبلاعبيه، والدليل على ذلك، أن هولندا لم تطلب أبدا تنظيم كأس العالم، وتبدو غير قادرة على إقامة كأس أمم أوروبا لوحدها من دون الاشتراك مع بلد مجاور، لكن الدوري الهولندي يقدم كرة نظيفة وراقية، وهو في الغالب مدرسة كروية تصدّر النجوم، وخلافا للسنوات الماضية، فإن منتخب الجزائر صار له الآن لاعب ينشط مع فريق هولندي عريق، هو فينورد روتردام.

زروقي رميز العربي، من مواليد هولندا، ويحمل أيضا جنسيتها، لعب زروقي لفريق توانتي المتوسط الذي سبق له التتويج بكأس هولندا في ثلاث مناسبات، ولكنه عجز عن التألق في الدوري المحلي ومشاركاته الأوربية اقتصرت على الدوري الأوروبي، دون منافسة رابطة أبطال أوربا، وتقمص زروقي الذي سيبلغ في أواخر شهر ماي من السنة القادمة 25 سنة، ألوان المنتخب الجزائري، منذ سنتين، وللأسف لم يحقق أي نتيجة كبيرة لأنه حل بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا، وقبل الصدمة العنيفة بالإقصاء من كأس العالم.

هولندا هي واحدة من قوى الكرة العالمية، فقد بلغت نهائي كأس العالم في ثلاث مناسبات 1974 1978 و2010 من دون التتويج باللقب، كما فازت بطريقة أسطورية بلقب كأس أمم أوروبا سنة 1988، ولها تقاليد خاصة في المنافسة المحلية، حتى وإن كانت دون زخم الدوريات الإيطالية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.

يلعب لفريق فينورد، دوليون من جنسات مختلفة، من الأرجنتين والنرويج وتركيا والبرازيل وبولونيا والسويد والمجر والمكسيك، ولا يوجد من الأفارقة سوى المغربي إدريسي، وكل الظروف ستساعد زروقي إذا ما افتك مكانة أساسية من أن يرمي خطوة حاسمة في مشواره الاحترافي لصالحة ولصالح الخضر، حتى وإن كان ألم عدم المشاركة في المونديال لم يندمل.

هذه هي مطالب تفينتي الهولندي للاستغناء عن زروقي

كشفت تقارير صحفية هولندية، أن نادي تفينتي الهولندي لكرة القدم، قد رفض عرضا رسميا من أجل تسريح متوسط ميدان المنتخب الوطني رامز زروقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأكدت ذات التقارير أن نادي تفنتي الهولندي رفض عرض تقدم العملاق الهولندي، نادي فينورد الهولندي والمقدر بـ5 ملايين يورو من أجل التعاقد مع رامز زروقي.

وأوضحت ذات التقارير الصحفية أن سبب رفض العرض المالي المقدم من إدارة نادي فينورد لا يناسب مع قيمة لاعب بحجم الدولي الجزائري الذي يعد من بين ركائز الفريق .

وفي هذا الصدد، قال المدير الرياضي لنادي تفينتي، يان ستروير، في تصريحات لشبكة “أو أس بي أن”، بعد لقاء تفينتي-نيميغن لحساب البطولة الهولندية (فوز زملاء زروقي 1-0): “قدم فينورد عرضًا ونحن رفضناه. علينا فقط أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور”.

وأضاف: “أعتقد أن هناك فرقًا كبيرا بين ما يريد فينورد تقديمه وما نريده نحن. ليس لدي أي فكرة عما يمكن أن يفعله فينورد وما الذي يريد القيام به، لكن بالنسبة إلينا هذا لم يكن كافيا”.

وكانت تقارير إعلامية هولندية أكدت في وقت سابق أن نادي تفينتي متفتح لبيع نجمه الجزائري في حال حصوله على عرض يوازي 10 ملايينيورو.

وأكد ستروير: “قرار عدم بيع زروقي جيد جدا للنادي, نريد تقديم أفضل أداء, ونريد الحصول على أفضل فريق ممكن، وزروقي هو جزء من ذلك (…) ليس لدينا بديل لزروقي وكلما استغرق الأمر وقتًا أطول أصبح تحقيقه أكثر صعوبة”، في إشارة إلى غلق سوق الانتقالات يوم الأربعاء 31 أوت المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رامز زروقي يوجد محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها موناكو الفرنسي وغلطة سراي التركي.