رامز زروقي يحلم بكأس العالم ويصفها بالمنافسة الأجمل

قال إنه يريد تعويض الجماهير الجزائرية مرارة إخفاق "الكان"

كشف نجم المنتخب الوطني الصاعد ونادي تفينتي الهولندي، رامز زروقي، عن حلمه الكبير في التأهل رفقة “محاربي الصحراء” إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، واصفا هذا العرس الكروي العالمي بالمنافسة الأجمل.

وقال زروقي، خلال حوار أجراه مع إحدى القنوات الهولندية، بأنه يتمنى إسعاد الجماهير الجزائرية بالتأهل رفقة المنتخب الوطني إلى المونديال، وهذا لتعويض الخيبة الكبيرة التي شكلها إقصاء الفريق الوطني وخروجه المبكر من “كان” الكاميرون.

واعترف الدولي الجزائري بمرارة الإخفاق في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، لكنه أكد في نفس الوقت بأن التأهل إلى المونديال سيكون أمرا رائعا بالنسبة له، باعتبار أن هذه المنافسة هي الأفضل والأجمل مقارنة بـ”الكان”. وفي ذات السياق قال زروقي: “كانت مشاركتنا في كأس إفريقيا مخيبة للأمال” مضيفا: “لم نكن نتوقع تماما هذه المشاركة السيّئة”.

من جهة أخرى، أكد اللاعب الواعد للمنتخب الوطني بأنه تجاوز تماما الإخفاق في “الكان”، مشيرا لرغبته الشديدة في تعويض ذات الإخفاق بسرعة، وهذا من خلال الفوز بالمباراة الفاصلة أمام الكاميرون وتحقيق التأهل إلى كأس العالم.

وأوضح اللاعب الأنيق وخريج مدرسة أجاكس أمستردام الهولندي، بأنه تعلم واكتسب الكثير من الأشياء من مشاركته مع المنتخب الوطني في “كان” الكاميرون، معتبرا بأن كرة القدم في إفريقيا تختلف كثيرا عن أوروبا لكنها كانت تجربة مفيدة، كما أشار أيضا للظروف المناخية ولدرجة الحرارة المرتفعة فيها، وكذا الملاعب التي لا تشبه الملاعب الأوروبية.

وفي ختام حديثه أكد زروقي على أهمية المباراة الفاصلة أمام الكاميرون المقررة شهر مارس المقبل وحتمية الفوز بها وتحقيق التأهل للمونديال، قائلا: “سنلعب مباراة فاصلة أمام المنتخب الكاميروني وأتمنى أن نحقق التأهل”.

يذكر أن رامز زروقي كان من أشد اللاعبين تأثرا بعد إقصاء المنتخب الوطني وخروجه المبكر من “الكان”، حيث انهار بالبكاء في نهاية المباراة الثالثة والأخيرة للخضر أمام كوت ديفوار، ما جعل الجمهور الجزائري يتعاطف معه كثيرا.

للإشارة، كانت كأس أمم إفريقيا بالكاميرون الأولى بالنسبة لرامز زروقي في مشواره مع المنتخب الوطني، ومن دون شكّ ستكون تجربة جد مفيدة وثرية له تحسبا للبطولات التي سيشارك فيها مستقبلا.