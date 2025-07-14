رامز زروقي يستعد للرحيل عن فينورد

الدوري الأنجليزي يفتح له أبوابه

يستعد الدولي الجزائري، رامز زروقي للرحيل عن ناديه فينورد روتردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وخوض تجربة جديدة في الدوري الأنجليزي، بحسب ما أكدته تقارير إعلامية هولندية.

وكشفت ذات المصادر عن وجود اهتمام إنجليزي بخدمات متوسط ميدان المنتخب الوطني، رامز زروقي، الذي قد يستعيد بريقه مع فريق جديد يمنحه فرصة اللعب بانتظام وبعث مشواره الكروي من جديد بعد تحوله إلى لاعب احتياطي مع فينورد الهولندي.

وعانى رزوقي الموسم الماضي مع فينورد من قلة المشاركة في المباريات، ومن كابوس الإصابة الذي أبعده عن الملاعب لحوالي شهرين كاملين، ليكتفي صاحب الـ27 عاما بالمشاركة في 29 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدّم تمريرة حاسمة واحدة فقط أيضا.

ومنذ انضمامه إلى النادي الهولندي صيف عام 2023 بعقد يمتد إلى غاية صيف عام 2027، لم يرتق أداء اللاعب الجزائري إلى مستوى تطلعات جماهير فينورد ولا مسؤولي النادي الهولندي، مقارنةً بما كان يقدمه مع نادي تفينتي، الأمر الذي عرّضه لانتقادات جماهيرية وإعلامية قاسية جدًّا.

ورغم الأخبار الكثيرة التي تحدثت منذ نهاية الموسم الماضي عن وجود اهتمام بخدمات اللاعب الجزائري من أندية فرنسية وإسبانية، إلا أن فينورد لم يتحصل على أي عرض رسمي، واضطر زروقي إلى بدء التحضيرات للموسم الجديد في ملعب دي كويب إلى غاية الحصول على العرض المناسب.

ونقل موقع “وين وين” عن موقع “فوتبول بريمور” الهولندي بأن أيام رامز زروقي باتت معدودة بالفعل مع فينورد روتردام، وقال في تقرير له: “يستعد رامز زروقي للرحيل عن نادي فينورد، جلس لاعب الوسط الجزائري على مقاعد البدلاء في معظم المباراة الودية أمام يونيون سانت جيلواز يوم السبت الفارط، ومن المرجح أن يبحث عن نادٍ جديد”.

وتابع القرير يقول: “تألق خط وسط فينورد في المرحلة الأولى من ودية سانت جيلواز المشكل من أسامة تارغالين وإين-بيوم هوانغ وسيم شتاين، وكان من المتوقع أن يبدأ زروقي أساسيًّا في الشوط الثاني، لكن تم تفضيل نسيم الهرموز وإيزيكيل بولود وشتاين، ولم يدخل اللاعب الجزائري إلى أرض الملعب إلا قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية”.

وأكد: “قد يكون نقص دقائق اللعب مرتبطًا بانتقال محتمل”، ونقل ذات المصدر تصريحات للصحفي الهولندي مارتين كرابيندام، قال فيها: “سيغادر العديد من اللاعبين فينورد خلال الأيام المقبلة. هناك الآن اهتمام من إنجلترا برامز زروقي، لقد كان هناك بالفعل اهتمام من إسبانيا، لذا يُفترض أن يستمر هذا الاهتمام بخدماته”.

ولا يملك زروقي خيارًا آخر غير الرحيل عن نادي فينورد الهولندي إن أراد اللعب باستمرار في الفترة المقبلة، وضمان وجوده ضمن خيارات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة وكذا في مونديال 2026.