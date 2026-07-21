رامز زروقي يعود إلى إف سي توينتي الهولندي

عقب انتهاء تجربته الكروية مع نادي فينورد روتردام

أعلن نادي إف سي توينتي الهولندي، عن استعادة خدمات الدولي الجزائري رامز زروقي، ليعزز صفوف الفريق رسمياً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب انتهاء تجربته الكروية مع نادي فينورد روتردام.

ومن المقرر، أن يلتحق متوسط ميدان “الخضر” مباشرة بالتدريبات الجماعية لفريقه الجديد-القديم، ليبدأ البرنامج التحضيري تحسباً للاستحقاقات الكروية القادمة للموسم الرياضي الجديد. وتأتي هذه الخطوة لتسجل عودة زروقي إلى بيته الأول الذي شهد انطلاقته الحقيقية، حيث تدرج عبر مختلف فئاته السنية وصولاً إلى الفريق الأول، ليصنع لنفسه اسماً بارزاً في الدوري الهولندي الممتاز بفضل مستوياته الثابتة وأدائه الانضباطي في خط الوسط.

وكان زروقي قد انتقل في وقت سابق إلى صفوف فينورد، في صفقة حظيت باهتمام إعلامي كبير حينها، ليخوض تجربة جديدة أضافت الكثير إلى رصيده الكروي ومكنته من اكتساب خبرة أوسع في المنافسات المحلية والقارية. ورغم بروز منافسة قوية في تشكيلة فينورد، إلا أن اللاعب الجزائري حافظ على جاهزيته الفنية وحضوره الذهني، وهو ما جعل إدارة توينتي تتحرك لإعادته والاستفادة من خبراته المكتسبة لتعزيز خط وسط الفريق.

وعبر الدولي الجزائري رامز زروقي عن سعادته الكبيرة بالعودة النهائية إلى ناديه السابق تفينتي الهولندي، بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمة، بعد فترة إعارة ناجحة ونشاطه السابق في صفوف الفريق بين عامي 2016 و2023. وقدرت تقارير صحفية هولندية قيمة الصفقة بما بين 2 و2.5 مليون يورو. وقال صاحب الـ 28 عاماً في تصريح للموقع الرسمي للنادي: “شعور رائع أن أعود من جديد… التواصل لم ينقطع حتى خلال فترة كأس العالم، وهذه الخطوة هي ما كنت أطمح إليه. استقبَلني الفريق بحفاوة، وجاهزيتي كاملة لخوض التحديات الأوروبية المقبلة”. من جهته، أشاد المدرب إريك تين هاغ بحسم الصفقة، مؤكداً أنها خطوة محورية للنادي واللاعب على حد سواء، وأضاف:”يمتلك رامز مواصفات نادرة وقدرات قيادية داخل وخارج الملعب، وتواجدُه مع منتخب الجزائر في المونديال يؤكد قيمته العالية. نحن نتشارك نفس الطموحات، وزروقي ينتمي بوضوح إلى تفينتي”.

ويرتقب أن تشكل هذه العودة فرصة مثالية للدولي الجزائري لاستعادة نسق المباريات بصفة منتظمة، واللعب بشكل أساسي في بيئة يعرفها جيداً وتوفر له كل مقومات النجاح. كما تكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة بالنسبة لمنتخب الجزائر، إذ يسعى الجهاز الفني لـ “محاربي الصحراء” للحفاظ على جاهزية عناصره الأساسية وحصولهم على أكبر قدر ممكن من دقائق اللعب قبل خوض المواعيد الرسمية والتصفيات القادمة. وعبرت جماهير إف سي توينتي عن ارتياحها الكبير لعودة ابن النادي، مراهنة عليه لتقديم الإضافة المرجوة وقيادة الفريق لتحقيق أهدافه في البطولة الوطنية.