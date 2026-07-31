رامز زروقي يودّع الدوري الأوروبي مع تفينتي

ودّع النجم الدولي الجزائري رامز زروقي رفقة ناديه تفينتي أنشخيدة الهولندي منافسات الدوري الأوروبي من الدور التمهيدي الثاني، عقب التعادل إيجابياً بنتيجة (2-2) أمام نادي فرينكفاروشي المجري في مواجهة الإياب.

واستفاد الفريق المجري من أسبقية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1)، ليتأهل رسمياً إلى الدور القادم بمجموع المباراتين (4-3)، ويقصي الفريق الهولندي من المسابقة القارية.

وشهد اللقاء مشاركة متوسط الميدان الجزائري رامز زروقي أساسياً؛ حيث خاض أطوار المباراة كاملة وقدم مستويات طيبة في افتكاك الكرة وبناء اللعب، إلا أنها لم تكن كافية لترجيح كفة فريقه وحسم بطاقة التأهل.