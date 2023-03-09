راموس ساخطا: “باريس اللّقيطة التي أنجبتها العاهرة فرنسا”

تفوّه اللاعب الدولي الإسباني السّابق سيرخيو راموس بِكلمات سوقية، أثارت سخط الشّارع الفرنسي.

حدث ذلك بعد نهاية مباراة فريق باريس سان جيرمان والمُضيّف نادي بايرن ميونيخ الألماني سهرة الأربعاء، حيث خسر مُمثّل الكرة الفرنسية بِثنائية نظيفة وغادر سباق رابطة أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي (خسر أيضا لقاء الذّهاب بِميدانه بـ 0-1).

وخاض المدافع سيرخيو راموس كامل أطوار مواجهة العودة بِميونيخ، مرتديا زيّ فريقه الفرنسي “البي آس جي”.

ونطق راموس كلمات سوقية يشتم فيها فرنسا والعاصمة باريس، كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، الخميس. التي أوضحت أن هذا الكلام البذيء شائع في إسبانيا، ويُعبّر عن حالة التذمّر والإحباط، لكنّه يُسيء إلى الفرنسيين.

وصدرت عن راموس كلمات يصف فيها باريس بِاللّقيطة التي أنجبتها العاهرة فرنسا.

وتعوّد سيرخيو راموس (36 سنة) على تذّوق حلاوة كأس رابطة أبطال أوروبا، حيث أحرز هذا اللّقب مع فريق ريال مدريد الإسباني أربع مرّات: 2014 و2016 و2017 و2018. لكنّ منذ قدومه إلى نادي باريس سان جيرمان في صيف 2021، انتهت تتويجاته بِهذه الكأس القارّية الكبيرة والغالية. ذلك أن مُمثّل الكرة الفرنسية غادر مضمار رابطة أبطال أوروبا من محطّة ثمن النهائي، في الموسمَين الماضي والحالي.

يبقى الآن التساؤل عمّا سيفعله عنصريو فرنسا من رموز السّلطة والنّخبة والإعلام تُجاه سيرخيو راموس. وماذا لو كان صاحب الكلام البذيء لاعبا عربيا أو مسلما وليس إسبانيا؟