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رياضة

راموس وجوردي ألبا يقتربان من مزاملة ميسي

عمر سلامي
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راموس وجوردي ألبا يقتربان من مزاملة ميسي
أرشيف
سيرجيو راموس وجوردي ألبا

أكدت تقارير إعلامية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي دخل في مفاوضات مع الثنائي سيرجيو راموس وجوردي ألبا من أجل التعاقد معهما خلال الميركاتو الصيفي.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إنتر ميامي الأمريكي بدأ مفاوضاته للتعاقد مع راموس عبر صفقة مجانية، بعد فشل مفاوضات عودة المدافع السابق لباريس سان جيرمان إلى نادي إشبيلية.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميامي وصل أيضا إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع لاعب برشلونة السابق جوردي ألبا.

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