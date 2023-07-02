راموس وجوردي ألبا يقتربان من مزاملة ميسي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي دخل في مفاوضات مع الثنائي سيرجيو راموس وجوردي ألبا من أجل التعاقد معهما خلال الميركاتو الصيفي.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إنتر ميامي الأمريكي بدأ مفاوضاته للتعاقد مع راموس عبر صفقة مجانية، بعد فشل مفاوضات عودة المدافع السابق لباريس سان جيرمان إلى نادي إشبيلية.

🔴 | Exclusiva SPORT 📌 Ambos jugadores están en negociaciones muy avanzados con el club de la MLS ✍️ Albert Masnouhttps://t.co/cGSjYuBPOo — Diario SPORT (@sport) July 2, 2023

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميامي وصل أيضا إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع لاعب برشلونة السابق جوردي ألبا.