راموس يتلقى أولى العروض بعد مغادرته باريس سان جيرمان

تلقى المدافع الإسباني سيرجيو راموس، أولى العروض بعد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا أن راموس تلقى أولى العروض لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وكتب رومانو على حسابه عبر “تويتر”: “بدأت أندية الدوري السعودي بالفعل في الاتصال بسيرجيو راموس، بينما كان اللاعب ما يزال يناقش عقده مع باريس سان جيرمان”.

Saudi league clubs have already started to approach Sergio Ramos in the recent weeks, while he was still discussing his contract at PSG. ⚪️🇸🇦 #transfers

Ramos will decide his future soon with his family. It’s still open. pic.twitter.com/LdqO09Pfpr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2023