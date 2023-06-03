راموس يتلقى أولى العروض بعد مغادرته باريس سان جيرمان

تلقى المدافع الإسباني سيرجيو راموس، أولى العروض بعد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا أن راموس تلقى أولى العروض لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وكتب رومانو على حسابه عبر “تويتر”: “بدأت أندية الدوري السعودي بالفعل في الاتصال بسيرجيو راموس، بينما كان اللاعب ما يزال يناقش عقده مع باريس سان جيرمان”.

Saudi league clubs have already started to approach Sergio Ramos in the recent weeks, while he was still discussing his contract at PSG. ⚪️🇸🇦 #transfers Ramos will decide his future soon with his family. It’s still open. pic.twitter.com/LdqO09Pfpr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2023

وأضاف: “سيقرر راموس مستقبله قريبا مع عائلته، وما يزال الأمر غير محسوم “.

وأعلن باريس سان جيرمان، الجمعة، أن راموس سيغادر النادي مع نهاية الموسم الجاري.

رسمياً 🚨 سيرجيو راموس لاعب حر بعد إعلان باريس عدم تجديد عقده يقترب أكثر من دورينا 🇸🇦 😍pic.twitter.com/CyWq2cRFII — نواف المرشد ‏ (@NSM1st) June 2, 2023

وكان راموس، البالغ عمره 37 عاما، قد انضم للنادي الباريسي مجانا في صيف 2021 قادما من ريال مدريد، حيث شارك معه في 57 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.