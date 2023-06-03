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رياضة

راموس يتلقى أولى العروض بعد مغادرته باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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راموس يتلقى أولى العروض بعد مغادرته باريس سان جيرمان
ح.م
سيرجيو راموس

تلقى المدافع الإسباني سيرجيو راموس، أولى العروض بعد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا أن راموس تلقى أولى العروض لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وكتب رومانو على حسابه عبر “تويتر”: “بدأت أندية الدوري السعودي بالفعل في الاتصال بسيرجيو راموس، بينما كان اللاعب ما يزال يناقش عقده مع باريس سان جيرمان”.

وأضاف: “سيقرر راموس مستقبله قريبا مع عائلته، وما يزال الأمر غير محسوم “.

وأعلن باريس سان جيرمان، الجمعة، أن راموس سيغادر النادي مع نهاية الموسم الجاري.

وكان راموس، البالغ عمره 37 عاما، قد انضم للنادي الباريسي مجانا في صيف 2021 قادما من ريال مدريد، حيث شارك معه في 57 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.

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