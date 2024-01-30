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رياضة

راموس يحطم أحد أرقام ميسي القياسية في إسبانيا

عمر سلامي
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راموس يحطم أحد أرقام ميسي القياسية في إسبانيا
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سيرجيو راموس

حقق النجم الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، رقما مميزا خلال مباراة فريقه إشبيلية أمام ضيفه أوساسونا، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وشارك راموس البالغ من العمر37 عاما، في مباراته رقم 521 ضمن الدوري الإسباني “لا ليغا”.

وتجاوز مدافع إشبيلية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي دافع عن ألوان برشلونة في 520 مباراة ضمن الدوري الإسباني.

وعاد راموس إلى صفوف إشبيلية بعد 18 عاما من الرحيل، حيث غادر النادي في 2005 صوب ريال مدريد مقابل 27 مليون يورو، ومنه إلى باريس سان جيرمان عام 2021، قبل أن يعود إلى إشبيلية عام 2023.

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