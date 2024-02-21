راموس يعرض على مبابي منزلا في مدريد مقابل 6 ملايين يورو

عرض لاعب إشبيلية سيرجيو راموس، منزله في حي لا موراليخا بالعاصمة الإسبانية مدريد للبيع، لصالح زميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وحسب البرنامج الإسباني الشهير “الشيرينغيتو”، فإن راموس تواصل مع مبابي ليعرض عليه شراء فيلا يملكها شمال مدريد، ويقع المنزل في حي موراليخا.

وتم بناء منزل راموس على قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع، بديكور راقي يوفر راحة كبيرة، مع مسبحين أحدهما خارجي والآخر داخلي، وغرفة سينما، ومنطقة ألعاب وغرفة للياقة البدنية.

🏡🐢 ¿La NUEVA CASA de MBAPPÉ? 👉 #Inda desvela que Ramos le ha ofrecido uno de sus chalets… … ¡y la hemos encontrado! pic.twitter.com/2h05mrkGrd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2024

ويطلب المدافع السابق لريال مدريد مبلغ 6 ملايين يورو لبيع المنزل، وهو المبلغ الذي لا يشكل مشكلة بالنسبة لمبابي.

ويعتبر حي موراليخا، من الأحياء الراقية في بلدة ألكوبينداس، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال مدريد.

وفقًا لـ El Chiringuito، سيرجيو راموس عرض على كيليان مبابي فيلا يملكها مع زوجته بيلار روبيو في مدريد في حي موراليخا، وهو حي راقي في بلدة ألكوبينداس، على بعد حوالي عشرين كيلومترا شمال مدريد ، وتشتهر المنطقة بملاعب الغولف الكبيرة ومدارسها الخاصة وأمنها وأصحابها الأثرياء، وهي موطن… pic.twitter.com/2gAnhX3qIF — !! FRee (@Mshare_AL_harbi) February 20, 2024

وسبق لعدد من نجوم ريال مدريد الإقامة بالمنطقة على غرار النجم الإنجليزي ديفيد بيكام والبرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مبابي سيكون اللاعب الأعلى أجرا في صفوف الريال، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويا مع النادي الملكي كربح صافي، بالإضافة إلى مكافآت للأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد.