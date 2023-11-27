راموس يعزز رقمه القياسي في عدد البطاقات الحمراء
عزّز مدافع نادي إشبيلية، سيرجيو راموس،رقمه القياسي في عدد البطاقات الحمراء، التي تلقاها بالدوري الإسباني.
وتحصل راموس على بطاقة حمراء في د88 من مباراة فريقه، مساء الأحد، أمام ريال سوسيداد.
راموس 😂
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— حسن العيدروس (@haidroos) November 26, 2023
وعزّز المدافع السابق لريال مدريد رقمه في صدارة قائمة أكثر اللاعبين حصولا على البطاقة الحمراء في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما طرد للمرة الـ 21 في مسيرته خلال 512 مباراة مع نادي العاصمة وإشبيلية في الدوري.
وتلقى راموس البالغ من العمر37 عاما، 20 بطاقة حمراء في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد.