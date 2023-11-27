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رياضة

راموس يعزز رقمه القياسي في عدد البطاقات الحمراء

عمر سلامي
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راموس يعزز رقمه القياسي في عدد البطاقات الحمراء
ح.م
سيرجيو راموس

عزّز مدافع نادي إشبيلية، سيرجيو راموس،رقمه القياسي في عدد البطاقات الحمراء، التي تلقاها بالدوري الإسباني.

وتحصل راموس على بطاقة حمراء في د88 من مباراة فريقه، مساء الأحد، أمام ريال سوسيداد.

وعزّز المدافع السابق لريال مدريد رقمه في صدارة قائمة أكثر اللاعبين حصولا على البطاقة الحمراء في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما طرد للمرة الـ 21 في مسيرته خلال 512 مباراة مع نادي العاصمة وإشبيلية في الدوري.

وتلقى راموس البالغ من العمر37 عاما، 20 بطاقة حمراء في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد.

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