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رياضة

راموس يكشف سبب رفضه التوقيع على قميص ريال مدريد

عمر سلامي
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راموس يكشف سبب رفضه التوقيع على قميص ريال مدريد
ح.م
سيرجيو راموس

كشف النجم الإسباني سيرجيو راموس، سبب رفضه التوقيع على قميص لريال مدريد، قدم له من طرف أحد المعجبين.

وقدم أحد المعجبين، قميص ريال مدريد، لراموس الذي كان متواجدا في سيارته، من أجل التوقيع عليه، فرفض مدافع نادي إشبيلية، في لقطة أثارت الكثير من الجدل، بالنسبة للمدافع التاريخي للنادي الملكي.

وردّ راموس على الواقعة، بالقول: ” قبل هذا القميص وقعت على 6 قمصان لريال مدريد ، وهناك من يستغل هذا الشيء ويبيع القمصان على الأنترنت”.

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