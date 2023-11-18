راموس يكشف سبب رفضه التوقيع على قميص ريال مدريد

كشف النجم الإسباني سيرجيو راموس، سبب رفضه التوقيع على قميص لريال مدريد، قدم له من طرف أحد المعجبين.

وقدم أحد المعجبين، قميص ريال مدريد، لراموس الذي كان متواجدا في سيارته، من أجل التوقيع عليه، فرفض مدافع نادي إشبيلية، في لقطة أثارت الكثير من الجدل، بالنسبة للمدافع التاريخي للنادي الملكي.

Antes de ese momento ya le había firmado unas 6 camisetas del @realmadrid.

Y luego es gente que las subasta o vende en Internet… https://t.co/viiEsZu0r5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 18, 2023

وردّ راموس على الواقعة، بالقول: ” قبل هذا القميص وقعت على 6 قمصان لريال مدريد ، وهناك من يستغل هذا الشيء ويبيع القمصان على الأنترنت”.