راموفيتش يريد استعادة سليماني

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أعرب سياد راموفيتش، مدرب شباب بلوزداد، عن رغبته في عودة إسلام سليماني إلى الفريق بعد فترة إعارته إلى كيه في سي ويسترلو البلجيكي، متأكدا أن الدولي الجزائري ما زال قادرا على العطاء ويشكل إضافة حقيقية للفريق، بعد فترة إعارة لم تكن ناجحة حيث لم يسجل سوى هدفين في 18 مباراة في جميع المسابقات على مدار ستة أشهر.

وقالت مصادر مقربة من الفريق البلوزدادي أن المدرب راموفيتش يفكر في إشراك إسلام سليماني مع أيمن محيوس، لإعطاء دفع للفريق نظرا لتجربتهما الكبيرة، خاصة وأن الفريق يلعب على ثلاثة جبهات، كأس الجزائر، كأس الكاف والبطولة المحلية التي ضاعت منه هذا الموسم.

مولودية وهران في تربص مغلق

دخل فريق مولودية وهران عشية أول أمس الثلاثاء في تربص مغلق لمباشرة المرحلة الأولى من التحضيرات والتي تجرى بمدينة وهران استعدادا لبداية الموسم الكروي الجديد. هذه المرحلة التحضيريـة ستدوم إلى غاية 31 جويلية. من جهة أخرى، شهدت القائمة المعنية بالتربص استدعاء 24 لاعبا في انتظار البحث عن خليفة للمدرب عبد القادر عمراني. واستغنت الإدارة عن عدد من اللاعبين على غرار عبلة، حميدة، عقون، صنهاجي، كراوزان، سيلا، عريبي، باكو.

أربعة لاعبين جدد في ترجي مستغانم

أعلنت إدارة ترجي مستغانم، عن صفقاتها لهذا الموسم وهم لاعب الوسط، عبد الحفيظ بن عمارة، قادما من نادي مولودية وهران، والثنائي عادل جعبوط (نجم مقرة) وزبير مطراني (مولودية وهران)، وكريم بن خليفة (وفاق سطيف). ورغم الأزمة المالية التي يتخبط فيها الفريق، إلا أنه يحاول جلب لاعبين من أجل اللعب على البقاء بأريحية. وتسعى الإدارة للاحتفاظ باللاعب الدولي جمال بلعمري الذي يكون قد أشترط تدعيم الفريق من أجل البقاء لموسم آخر.

بوعلي يخلف زاوي

كشفت إدارة أولمبي الشلف، عن تعيين فؤاد بوعلي مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب السابق سمير زاوي. وقال بيان الفريق بأن المدرب بوعلي، سيكون مرفقا في مهامه المقبلة، بطاقم فني مكون من، بلعيد عبد الحق (مساعد مدرب)، ابراهيم عدلان (مساعد ثاني)، سحري عبد العالي (محضر بدني)، وعبروس حسين (مدرب حراس المرمى). من جهة أخرى، كشف مسؤولو أولمبي الشلف، أن التحضيرات انطلقت الثلاثاء. وشكرت الإدارة المدرب السابق للفريق سمير زاوي، ومساعده خلافي عزيز، على مجهوداتهم في الموسم الماضي، متمنية لهم التوفيق في باقي مشوارهم.