راموفيتش يشتكي شباب بلوزداد إلى “الفيفا”.. ويزيد من متاعبه قبل إياب الزمالك

"أبناء العقيبة" يُسافرون الأربعاء إلى "القاهرة"

رفع المدرب السابق لشباب بلوزداد، البوسني سيد راموفيتش، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في الساعات القليلة الماضية، يطالبُ فيها إدارة ناديه السابق بالحصول على كامل حقوقه المالية والتعويض عن فسخ عقده، الذي ينتهي بحلول شهر جوان من عام 2028، بعدما قرر رئيس مجلس الإدارة السابق مهدي رابحي تمديد عقده إلى غاية التاريخ المذكور، في وقت كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تلقى إشعارًا من “الفيفا” بإيداع محامي المدرب البوسني الشكوى على مستوى الهيئة الكروية الدولية، علماً أن فسخ عقد راموفيتش سيُكلف خزينة النادي أموالا باهظة قد تصل أعتاب 10 مليارات سنتيم.

وفي سياق آخر، يُسافر وفد شباب بلوزداد هذا الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، لخوض إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام الزمالك المصري، الجمعة، على ملعب “القاهرة الدولي”، الذي سيحتضن مباراة بطابع نهائي من جانب ممثل الكرة الجزائرية الذي يسعى لتدارك نتيجة مباراة الذهاب التي خسرها على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي بهدف دون رد، ومن ثمة اقتطاع تأشيرة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان الطاقم الفني للنادي العاصمي، الذي يقوده الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد قد أعاد رفقة اللاعبين مشاهدة مباراة الذهاب ضد الزمالك، حيث حرص المدربين الوقوف على الأخطاء التي دوناها بمناسبة لقاء الذهاب، حرصًا منهما على إعادة ترتيب البيت من جديد قبل السفر إلى القاهرة، خصوصاً وأن الطاقم الفني يعمل على تجهيز لاعبيه نفسيًا بعدما تأثروا بشكل كبير فور صافرة النهاية، إذ يعلم القائمون على العارضة الفنية لشباب بلوزداد أن التحضير البسيكولوجي في مثل هذه المواعيد الفاصلة يعد نقطة حساسة بالنسبة لهم لشحن اللاعبين معنوياً لتحقيق المبتغى والعودة بتأشيرة التأهل.

يحدث هذا في الوقت الذي قررت فيه السلطات الأمنية في مصر السماح لنادي الزمالك بزيادة عدد الأنصار في مباراة الإياب المرتقبة نهاية الأسبوع بين الزمالك وشباب بلوزداد على ملعب “القاهرة الدولي”، حيث حصلت إدارة الزمالك على 14 ألف تذكرة إضافية في مدرجات الدرجة الثالثة، بحسب البيان الذي نشره ممثل الكرة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، الأحد.

جدير بذكره، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد عين السوداني محمود علي محمود إسماعيل حكمًا لمباراة الإياب بين شباب بلوزداد ومُضيفه الزمالك المصري، الجمعة المقبل، في العاصمة القاهرة، على أن يكون التونسي خليل حساني مساعدًا أول له، والموزمبيقي أرسينيو شادريك مارينغولي مساعدًا ثانيًا، إضافة إلى البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا الذي سيكون حكمًا رابعًا، في وقت تم تعيين السوداني ياسر أحمد عبد العزيز حكمًا على تقنية الفيديو، يعاونه الليبي عبد الرازق أحمد، في حين سيكون التنزاني أحمد إدي مغويي مراقبًا عامًا والمغربي يحيى حدقة مراقباً للحكام.