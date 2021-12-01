رامي بن سبعيني مرشح للانتقال إلى فريق عالمي

الشتاء القادم سيكون حاسما في مسيرته الاحترافية

الأهداف الأربعة التي سجلها رامي بن سبعيني في مرمى كبير حراسة مرمى ألمانيا نويير، في مناسبتين، وهو بذلك المدافع العقدة بالنسبة لدفاع بيارن ميونيخ، قد تكون جواز سفر النجم الجزائري للانتقال خلال الميركاتو الشتوي القادم، إلى واحد من الأندية الكبيرة في العالم.

ويبدو ابن قسنطينة وهو في ربيعه السادس والعشرين بصدد القيام بأقوى مشوار للاعب محلي في تاريخ الكرة الجزائرية، بدأه في شباب قسنطينة واستوقفه الاحتراف في بارادو ومنها إلى بلجيكا وفرنسا التي انتزع على أراضيها كأس فرنسا أمام الكبير باريس سان جيرمان بنجومه الكبار مبابي ونايمار ودي ماريا، قبل أن يدخل قمة الاحتراف في ألمانيا مع ناديه التاريخي بوريسيا مونشنغلادباخ الذي شارك برفقته في رابطة أبطال أوروبا، وتألق ببلوغ الدور الثاني، وصار الآن حسب الصحافة الألمانية على مشارف تقمص ألوان واحد من أكبر الأندية العالمية، وقد يكون بيارن ميونيخ أحد المرشحين للتتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا في شهر ماي القادم.

نزعة رامي القوية للهجوم، وشخصيته البارزة أمام الكبار وثقته بنفسه وحرارته جلبت انتباه عديد الأندية الأوروبية الكبيرة في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، ويبدو أن رامي أكمل مهمته بنجاح، مع بوريسيا مونشغلادباخ الذي شارك معه في أوروبا ليغ وفي رابطة أبطال أوروبا، ولا يمكنه أن يحلم بأكثر من ذلك مع بوريسا مونشنغلادباخ، بالرغم من أن الفريق مرشح لانتزاع كأس ألمانيا بعد إقصائه لنجوم بيارن ميونيخ بالخماسية الشهيرة التي كان لبن سبعيني نصيب كبير منها.

يحلم الجزائريون في أن يشاهدوا لاعبا جزائريا مع بيارن ميونيخ أو برشلونة وهما فريقان مازالا مستعصيان على الأسماء الجزائرية، وسيكون رائعا أن يصل الخضر إلى المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، بأسماء منتمية لفرق عالمية أكثر وزنا، تثير الرعب في قلوب المنافسين، حيث يتواجد حاليا محرز وبن رحمة مع كبيرين في الدوري الإنجليزي ويلعب بن ناصر وآدم وناس مع ناديين في قمة الدوري الإيطالي، وقد نجد رامي بن سبعيني مع كبير ألمانيا، حتى تكتمل المعادلة من الدفاع إلى الهجوم مرورا بخط الوسط.

ب.ع