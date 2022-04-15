رامي بن سبعيني يدخل اهتمامات العملاق برشلونة

قام بتغيير وكيل أعماله منذ عشرة أيام

أشعل العملاق الكتالوني، نادي برشلونة الصراع على اللاعب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بعدما دخل قائمة الأندية المهتمة بضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم، رفقة كل من بوريسيا دورتموند الألماني وجوفنتوس الإيطالي.

وحسب ما كشفته صحيفة “سبورت” الكتالونية، الخميس، فإن الظهير الأيسر لـ”محاربي الصحراء” رامي بن سبعيني قد يحط رحاله الموسم القادم في بيت العملاق الاسباني أف سي برشلونة، الذي قد يخطفه من الأندية الأخرى التي تريده وعلى رأسها بوريسيا دورتموند الألماني وجوفنتوس الإيطالي.

ويأتي الحديث عن إمكانية انتقال ظهير نادي بوريسيا مونشغلادباخ الألماني إلى صفوف برشلونة، حسب ما أوضحته الصحيفة الكتالونية، لرغبة المدرب تشافي في إيجاد مدافع بمواصفات لاعبه جوردي ألبا، الذي يلعب آخر مواسمه مع برشلونة وهو في سن 33.

إلى ذلك، قالت الصحيفة الاسبانية، إن المدرب الكتالوني يبحث عن لاعبين بمواصفات الدولي الجزائري، الذي يعتبر متعدد المناصب وبإمكانه اللعب كظهير أيسر أو في محور الدفاع، ولديه نزعة هجومية تتوافق مع طريقة لعب برشلونة.

في ذات السياق، أضاف نفس المصدر أن رامي بن سبعيني هو أحد الأسماء التي يريد برشلونة التعاقد معها، حيث يوجد ضمن قائمة تضم كل من مدافع نادي شتوتغارت الألماني، بورنا سوسا، ونيكولاس تالفيكيو الظهير الأيسر لنادي أجاكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى نجم فريق بنفيكا البرتغالي، غريمالدو.

وتُشير كل المعطيات إلى أن الظهير الأيسر الجزائري سيُغادر، بصفة شبه مؤكدة، فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهذا بالنظر إلى عديد العروض التي وصلته، وهو ما دفع مونشغلادباخ لوضعه في قائمة اللاعبين الذين سيغادرون النادي في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل الاستفادة من صفقته، اعتبارا أن عقده ينتهي موسم 2023.