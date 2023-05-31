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رياضة
مقطع فيديو استرجع فيه أبرز اللحظات التي قضاها مع الفريق

رامي بن سبعيني يودع مونشندلادباخ برسالة مؤثرة

ع. ع
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رامي بن سبعيني يودع مونشندلادباخ برسالة مؤثرة

وجه الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بوروسيا مونشندلادباخ رسالة وداع مؤثرة لأنصار الفريق، عقب نهاية مغامرته مع النادي. ونشر محارب الصحراء، عبر حسابه الرسمي “إنستجرام”، مقطع فيديو استرجع فيه أبرز اللحظات التي قضاها مع غلادباخ، طيلة 4 سنوات. وعلق رامي: “أربعة أعوام مع عائلة المهور (لقب الفريق)، أربع سنوات مليئة بالعواطف وروح الفريق، شكرا بوروسيا، شكرا لكم جميعا”

كما توجه نجم المنتخب الجزائري برسالة لعشاق مونشندلادباخ قال فيها: “حان وقت الوداع، أود أن أشكر الطاقم والمعجبين الذين دعموني طوال الوقت خلال هذه السنوات الأربع، لقد مررنا ببعض التقلبات، سعدنا بالانتصارات وتجاوزنا الهزائم، لكني استمتعت بكل ثانية لعبتها في هذا النادي”.

وقرر بن سبعيني، عدم تجديد عقده مع مونشنغلادباخ، وخوض تجربة جديدة مع بوروسيا دورتموند، حيث وقع على عقد يمتد ل 4 مواسم جديدة، بعدما اجتاز معه الاختبارات الطبية بنجاح.

وخاض بن سبعيني (28 عامًا) تجربة جيّدة مع غلادباخ جعلته واحدًا من أفضل المدافعين في “البوندسليغا”، حيث شارك مع الفريق في 112 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة. ومنذ انتقاله إلى النادي شهر أوت، من عام 2019 قادمًا من ستاد رين الفرنسي، خلد النجم الجزائري اسمه في سجلات الفريق، حيث بات أفضل مدافع هدّاف في تاريخ بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 25 هدفًا.

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