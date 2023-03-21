رانييري: محرز لاعب مُذهل

تضمّن الفيلم الوثائقي الذي أنجزته إدارة نادي مانشستر سيتي عن النجم الجزائري رياض محرز، مقطعا خاصّا بِمدربه الأسبق كلاوديو رانييري.

ونشرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، تفاصيل هذا الجزء من الفيلم الوثائقي.

ويتحدّث رانييري قائلا إنه طلب من الجناح محرز في فريق ليستر سيتي موسم 2015-2016: “في الثلاثين مترا الأخيرة، يُمكنك أن تفعل ما تريد. أنت لاعب خيالي، يُمكنك ابتكار كل شيء. أظهرْ أسلوبك في اللّحظة المُناسبة”.

وأضاف التقني الإيطالي: “سألني رياض: يا مدرّب، ما رأيك، هل يُمكننا نيل لقب البطولة الإنجليزية؟ لم أردّ عليه، بل ضحكت. ثمّ قال لي: أنت مدرب وأدرى بِالأمور. يُمكنني (يُواصل رانييري) تخيّل أنه بِاستطاعتنا الوصول إلى الدوري الأوروبي ورابطة أبطال أوروبا إذا سارت الأمور على ما يُرام، لكنّني لم أعتقد أبدا أننا سنفوز بِاللّقب. لا أبدا. أنا رجل أمين”.

بِدوره، يقول محرز في هذا المقطع من الفيلم الوثائقي: “لقد جاء (رانييري) لِرُؤيتي وكلّفني بِكثير من المسؤوليات. أعطاني مفاتيح اللّعبة. قال لي: أُريدك أن تأخذ الكرة، وتقود هذا الفريق، وتُسجّل… يبدو الأمر كما لو أنه منحني أجنحة! ومن تلك اللّحظة فصاعدا، اكتسبت ثقة في إمكانياتي”.

وإذا كان محرز قد انضمّ إلى فريق ليستر سيتي الإنجليزي في جانفي 2014، فإن المدرب رانييري قدم إلى النادي ذاته في صيف 2015.

وانتهى موسم 2015-2016 بِتحقيق فريق “الثعالب” لِإنجاز تاريخي مُرادف لِافتكاك لقب “البريمرلغ”، تحت قيادة المدرب كلاوديو رانييري. فيما حصد محرز جائزة أحسن لاعب في البطولة الإنجليزية، وكان ذلك سابقة في تاريخ الأفارقة ضمن مضمار هذه المنافسة الكبيرة والمُثيرة.