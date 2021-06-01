رانييري يشيد برياض محرز رغم خسارة النهائي الأوروبي

كان وراء تغيير منصبه عند تدريبه لليستر

أشاد المدرب الإيطالي الشهير، كلاوديو رانييري، بالدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في أول تعليق له على نهائي دوري أبطال أوروبا، واصفا إيّاه باللاعب الكبير، وكان رانييري درب قائد منتخب الجزائر خلال فترة إشرافه على نادي ليستر سيتي الانجليزي، من الفترة الممتدة من صيف 2015 إلى شهر فيفري 2017، ونجح في قيادة نادي ليستر إلى التتويج بلقب الدوري الانجليزي عام 2016 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، وهو العام الذي عرف حصول محرز على جائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ” ثم الكرة الذهبية الإفريقية.

وقال رانييري في تصريحات لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” تعليقا على مشاركة لاعبيه السابقين، رياض محرز ونغولو كانتي وبن تشيلول، في نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي: “أنا فخور برؤيتهم يصلون إلى هذا المستوى”، وتابع: “أنا أفكر في تشيلول وكانتي ومحرز”، قبل أن يؤكد بخصوص الدولي الجزائري: “أنا الذي كنت وراء تغيير منصبه من لاعب وسط ميدان إلى لاعب جناح، لقد اعتمدت عليه وهو كان لاعبا شابا من دون خبرة..وهذا ما يجعلني أضحك عندما أتذكر بأن البعض ينتقدني لأنني لا أعتمد على اللاعبين الشبان”.

إلى ذلك، كان رانييري تطرق في تصريحات سابقة إلى القرار الذي اتخذه بخصوص تغيير منصب رياض محرز، والذي ساهم في تحويله إلى نجم كروي، عندما حوّله من لاعب وسط إلى جناح، وقال بهذا الشأن: “قبل مجيئي لليستر سيتي كانت لي فرصة معاينة الكثير من مباريات النادي، ووقفت عندها على عديد الملاحظات”، وتابع: “لقد شاهدت بأن محرز يلعب خلف المهاجمين، لكنه لم يقنعني في هذا المنصب”، قبل أن يضيف: “لذلك قررت تغيير منصبه، ووضعته على الجناح الأيمن ليتحوّل بعدها إلى صانع ألعابنا الأول لكن في وضعية مختلفة”، وأرجع مدرب نادي روما الإيطالي السابق سبب تغيير منصب النجم الجزائري، قائلا: “قررت تغيير منصبه حتى أمنح له فرصة استرجاع الكرة والانطلاق نحو الهجوم كما يفعله حاليا مع مانشستر سيتي”، ويأتي هذا الاعتراف ليؤكد مرة أخرى النجومية الكبيرة، التي يتمتع بها رياض محرز، والسمعة الطيبة التي تركها خلال فترة لعبه مع ليستر سيتي.