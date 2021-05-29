ران يرغب في انتداب بولحية

ترغب إدارة نادي ران الفرنسي في انتداب اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية، في سوق الإنتقالات الصيفية.

وأدرجت إدارة نادي ران اسم بولحية ضمن قائمة مصغّرة، تضمّ لاعبين ترغب في انتدابهم. كما ذكرته صحيفة “واست فرانس” في أحدث تقرير لها.

وكان فريد بولحية (28 سنة) قد أخبر مُؤخّرا مسؤوليه في نادي ماتز الفرنسي بِرغبته في الرحيل هذه الصائفة، بعدما اقترحوا عليه تجديد العقد، الذي تنقضي مدّته ف الـ 30 من جوان 2022.

وقدّم صانع الألعاب بولحية عروضا فنية راقية مع فريق ماتز هذا الموسم، كما تألّق في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، خلال مواجهتَي زامبيا وبوتسوانا أواخر مارس الماضي.

وتموقع فريق ران سادسا في لائحة ترتيب البطولة الفرنسية التي أُسدل ستارها مُؤخّرا، وسيُشارك في منافسة الدوري الأوروبي، نسخة 2021-2022.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد ذكرت مُؤخّرا بِأن فريد بولحية يرغب في الانتقال إلى فريق، يخوض رابطة الأبطال أو الدوري الأوروبي.