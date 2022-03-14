راوية يعرض فرص الاستثمار على مالك “بنك الخليج الجزائر”

في سياق بحث الشراكة الجزائرية - الكويتية

استقبل وزير المالية، عبد الرحمان راوية الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس الشركة الكويتية للاستثمار “كامكو”، عبد الله ناصر الصباح الأحمد الصباح الذي تطرق معه إلى فرص الاستثمار لاسيما في القطاع المصرفي، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

وحسب ذات المصدر، فقد رافق الشيخ عبد الله ناصر الصباح الأحمد الصباح وهو عضو أيضا في مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو” وفد “هام”.

واغتنم راوية فرصة هذا اللقاء لتقديم عرض وجيز عن الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر ومشاريع الإصلاح التي تعتزم الحكومة تطبيقها.

وركز في ذات السياق على “الاهتمام الخاص” المولى للاستثمارات الأجنبية، لاسيما تلك الواردة من الدول العربية، حسب ذات البيان.

في هذا الصدد، أطلع الوزير ضيفه أنه حرصا على ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر سيتم قريبا إصدار قانون جديد يوجد حاليا قيد الاستكمال.

وأضاف أن “هذا القانون من شأنه أن يعزز الاطار التشريعي ويكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، فضلا عن تسهيل الإجراءات بشكل كبير”.

وحسب البيان، تمحور اللقاء بعد ذلك أساسا “حول فرص الاستثمار في القطاع المصرفي والتأمينات”.

وأعرب الطرف الكويتي عن “ارتياحه” إزاء الاستثمارات المحققة في هذا المجال (بنك الخليج الجزائر وشركة مختلطة في مجال التأمين على الحياة والتأمين على الأضرار).

وحسب الوزارة تمحور الحديث أيضا حول “إمكانيات التعاون في مجال عصرنة البورصة وتنظيم عمليات البورصة”، وخلص البيان إلى أن الشيخ عبد الله ناصر الصباح الأحمد الصباح أشرف رفقة وزير المالية بالتدشين الرسمي للمقر الرسمي لبنك الخليج الجزائر الكائن بالأبيار والنافورة الموجودة مقابل البنك التي سيُطلق عليها اسم أمير الكويت الراحل الصباح الأحمد الجابر الصباح.

ف. ع