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رايتس ووتش تؤكد ممارسة فيسبوك رقابة على المحتوى الفلسطيني

الشروق أونلاين
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رايتس ووتش تؤكد ممارسة فيسبوك رقابة على المحتوى الفلسطيني
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، أن شركة فيسبوك ومنصاتها أزالت محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن اعتراف الشركة بالأخطاء ومحاولاتها تصحيح بعضها غير كاف، ولا يعالج حجم ونطاق القيود على المحتوى الفلسطيني المبلغ عنه، أو يشرح بشكل كاف أسباب حدوثها. وتابعت، بأنه على فيسبوك تبني التوصية الصادرة عن مجلس الرقابة في 14 سبتمبر الماضي، لإجراء تحقيق مستقل، لا سيما فيما يتعلق بالتحييز أو التمييز في سياساته أو أنظمته، ونشر التحقيق.

وصفت ديبورا براون، كبيرة باحثي الحقوق الرقمية لدى هيومن رايتس ووتش في بيان الإجراءات التي نفذتها فيسبوك بأنها “رقابة”.

وقالت في بيان: “قامت فيسبوك بقمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم وهم يتحدثون علنا عن قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين”. استشهدت منظمة هيومن رايتس ووتش بثلاثة أمثلة أزال فيها إنستغرام المنشورات لاحتوائها على “خطاب أو رموز تحض على الكراهية”.

وإن أعيد نشر المحتويات لاحقا بعد تقديم شكاوى. وقالت المنظمة إن هذا “يشير إلى وجود عيب في آليات الكشف أو الإبلاغ لدى انستغرام”.

وأشارت إلى أن أحد المنشورات المحذوفة تضمن صورة لمبنى مع تعليق: “هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية يوم السبت 15 ماي 2021. لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى”. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مراقبو الحقوق الرقمية عن مئات المنشورات المحذوفة والحسابات المعلقة وقيود أخرى.

وتمارس شركة فيسبوك انحيازها للاحتلال الإسرائيلي من خلال منع نشر أي كلمات لها علاقة بالمقاومة الفلسطينية.

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التعليقات
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  • علي عبد الله الجزائري

    مارك متواطئ مع الصهيونية العالمية فحتى مجرد كتابة كلمة ( صهيوني ) في فايسبوك يأتيك حظر مباشر الى صفحتك بل حتى التعليقات التي تنتقد الاحتلال الصهيوني وحلفائهم تتعرض للحذف في المواقع المخترقة او يتم تنقيطها بالسلب

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