رباعي “جديد” في تدريبات المنتخب الوطني

اكتفى المنتخب الوطني الجزائري مساء السبت، بِإجراء حصة تدريبية أخرى في معسكره الإعدادي بِقطر.

جاء ذلك بعد إلغاء المباراة الودّية لِأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي مع نظرائهم من غامبيا، التي كان يُفترض أن تُجرى مساء السبت.

وظهرت في الحصّة المرانية بعض الوجوه “الجديدة”، أمثال المدافعين رامي بن سبعيني وحسين بن عيادة ومحمد الأمين توغاي وصانع الألعاب يوسف بلايلي، بعد غيابهم للأسباب التي يعلمها الجمهور الرياضي الجزائري. في حين يستمرّ “ابتعاد” الجناح سفيان فغولي والمهاجم إسلام سليماني عن الحصص المرانية.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي في مؤتمره الصحفي صباح الخميس الماضي، قد وظّف عبارة “إفرنجية” شهيرة بِشأن الغيابات، فحواها: “ليس جيّدا أن نقول كلّ الحقيقة”، المرادفة لِاحترام الخصوصيات وليس الكذب.

للإشارة، فإن فيروس “كورونا” ضرب عديد المنتخبات، على غرار الكاميرون والمغرب والسنيغال وجزر الرأس الأخضر وغامبيا، وليس “الخضر” فقط. فيما أحاطت فرق أخرى نفسها بـ “سياج” من الكتمان، وراحت اتحاداتها الكروية تنشر جديد منتخباتها بـ “التقطير”.