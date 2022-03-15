رباعي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة

رابطة أبطال إفريقيا

اختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، أربعة لاعبين جزائريين من بينهم اثنان من شباب بلوزداد، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد المباريات التي لعبت يومي الجمعة والسبت.

وبالإضافة إلى لاعبي شباب بلوزداد الجزائري، حسين سالمي ومحمد إسلام بكير، وأكرم جحنيط من وفاق سطيف، ضمت قائمة الـ11 لاعبا أيضا المدافع الدولي الجزائري لنادي الترجي الرياضي التونس، عبد القادر بدران، وفق ما نشره الحساب الرسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” على توتير.

ولحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة، نجح شباب بلوزداد في فرض سيطرته على ضيفه جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) بنتيجة (4-1)، الجمعة الفارط، معززا مركزه في الصدارة برصيد 8 نقاط، حيث يحتاج العاصميون لنقطة واحدة لضمان تأشيرة تأهله للدور ربع النهائي.

من جانبه، بعث وفاق سطيف حظوظه مجددا في سبيل التأهل إلى ربع النهائي ضمن المجموعة الثانية، حينما تغلب على ضيفه آف سي امازولو من جنوب إفريقيا بنتيجة (2-0)، السبت الماضي بملعب 5 جويلية الأولمبي. ويجب على “الوفاق” الفوز بمُقابلتيه المقبلتين لانتزاع بطاقة الصعود إلى الدور القادم.

التشكيلة المثالية للجولة الرابعة :

حارس المرمى: تاقناوتي (الوداد البيضاوي/ المغرب).

دفاع: افونسو (بيترو اتلتيكيو/ أنغولا)، لاكاي (ماميلودي صاندوانص/ جنوب إفريقيا)، بدران (الترجي الرياضي /تونس)، بينتو (بيترو اتلتيكو/ أنغولا).

وسط الميدان: جبران (الوداد البيضاوي/ المغرب)، بن رمضان (الترجي /تونس)، بكير (شباب بلوزداد /الجزائر)، سالمي (شباب بلوزداد /الجزائر)، جحنيط (وفاق سطيف).

هجوم: أزولاو (بيترو اتلتيكو/ أنغولا).