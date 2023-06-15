رباعي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب في الدوريات الكبرى

ضمت التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييما في البطولات الخمس الكبرى، أربعة لاعبين جزائريين.

وتواجد كل من رياض محرز، وإسماعيل بن ناصر، ونبيل بن طالب، بالإضافة إلى رامي بن سبعيني، في التشكيلة المثالية التي أعلن عنها موقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات الخاصة بكرة القدم.

وتحصل رياض محرز على تقييم 7,22، وتحصل بن طالب على 7,21، أما بن ناصر فتحصل على 7,20، فيما تحصل رامي بن سبعيني على 7.08.

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للاعبين العرب الاعلى تقييما في الدوريات الخمس الكبرى 22/23 🌍 pic.twitter.com/TIUq5XcuwR — SofascoreAR (@SofaScoreARB) June 14, 2023

كما ضمت التشكيلة المثالية بالإضافة إلى الرباعي الجزائري، ثلاثي مغربي وثنائي تونسي ومصري.