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رياضة

رباعي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب في الدوريات الكبرى

عمر سلامي
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رباعي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب في الدوريات الكبرى
أرشيف
محرز وبن طالب

ضمت التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييما في البطولات الخمس الكبرى، أربعة لاعبين جزائريين.

وتواجد كل من رياض محرز، وإسماعيل بن ناصر، ونبيل بن طالب، بالإضافة إلى رامي بن سبعيني، في التشكيلة المثالية التي أعلن عنها موقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات الخاصة بكرة القدم.

وتحصل رياض محرز على تقييم 7,22، وتحصل بن طالب على 7,21، أما بن ناصر فتحصل على 7,20، فيما تحصل رامي بن سبعيني على 7.08.

كما ضمت التشكيلة المثالية بالإضافة إلى الرباعي الجزائري، ثلاثي مغربي وثنائي تونسي ومصري.

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