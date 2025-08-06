رباعي جزائري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من “الشان”

ضمت التشكيلة المثالية للجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين أربعة لاعبين من المنتخب الجزائري.

ونشرت منصة “سوفاسكور” المختصة في إحصائيات كرة القدم، التشكيلة المثالية للجولة الافتتاحية لـ”الشان” والتي عرفت تواجد أربعة لاعبين من المنتخب الجزائري للمحليين، ويتعلق الأمر بكل من مزيان، غزالة، بايزيد وحلايمية.

وتحصل عبد الرحمان مزيان، على ثاني أفضل تنقيط في التشكيلة بـ 9 من10، خلف محمد حسين، الذي تحصل على تقييم 9،5.

بينما تحصل أيوب غزالة، على تقييم 8،5، وتحصل كل من رضا حلايمية وسفيان بايزيد، على تقييم 7،5 و7،6، على التوالي.