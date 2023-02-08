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رياضة

رباعي جزائري في التشكيلة المثالية للشان

عمر سلامي
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رباعي جزائري في التشكيلة المثالية للشان
المنتخب الجزائري للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية لبطولة إفريقيا للمحليين التي اختتمت في الجزائر، السبت الماضي بتتويج منتخب السنغال.

وعرفت التشكيلة المثالية تواجد أربعة 4 لاعبين من المنتخب الجزائري للمحليين.

وسجل كل من المدافعين أيوب عبد اللاوي وشعيب كداد تواجدهم في التشكيلة المثالية، بالإضافة إلى لاعب الوسط حسام ميريزيق والمهاجم أيمن محيوص.

وإلى جانب الرباعي الجزائري ضمت التشكيلة خمسة لاعبين من منتخب السنغال ولاعبين اثنين من مدغشقر.

واختير مدرب منتخب السنغال بابي ثياو الأفضل في البطولة، لقيادة التشكيلة المثالية للشان 2023.

وتوج منتخب السنغال بالنسخة السابعة من الشان، على حساب الجزائر، بعد الفوز في النهائي بركلات الترجيح.

وجاء التشكيل كالتالي:
حارس المرمى: بابي مامادو سي (السنغال).
الدفاع: شيخ سي دي بيه (السنغال) – شعيب كداد (الجزائر) – أيوب عبد اللاوي (الجزائر) – مامادو ساني (السنغال).
الوسط: حسام مريزيق (الجزائر) – لامين كامارا (السنغال) – أندرياميرادو (مدغشقر).

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