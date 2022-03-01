رباعي عاصمي في الصّدارة والمدية تغرق

لُعبت مساء الثلاثاء، ستّ مقابلات بِرسم الجولة الـ 19 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفشل الوصيف اتحاد العاصمة في اللّحاق بِالرّائد شباب بلوزداد، لمّا انهزم أمام المضيف أمام الأربعاء.

ومُني أولمبي المدية بِالخسارة رقم “12” على التوالي، وكانت آخرها أمام الزائر فريق جمعية الشلف.

وتألّق اللاعب سامي فريوي مهاجم مولودية الجزائر، بِتسجيله ثنائية في مرمى الضيف نجم مقرة. لِيرفع غلّته إلى 8 أهداف.

ويتصدّر لائحة الهدّافين مهاجم اتحاد بسكرة مختار هشام، بِرصيد 10 أهداف. ويتموقع ثانيا لاعب الخط الأمامي لِنادي البارادو أحمد النذير بن بوعلي، بِمجموع 9 أهداف.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

أ.الأربعاء 2 – ا.العاصمة 0

ن.البارادو 0 – م.وهران 0

م.الجزائر 2 – ن.مقرة 1

أ.المدية 1 – ج.الشلف 2

ن.حسين داي 2 – ه.شلغوم العيد 1

و.تلمسان 0 – س.غليزان 0

و.سطيف – ش.القبائل (تُلعب هذا الأربعاء)

ش.قسنطينة – ش.بلوزداد (تُلعب الخميس المقبل)

ش.الساورة – ا.بسكرة (تأجّلت إلى تاريخ لاحق)

وتشكّل جدول الترتيب وفقا لِما يلي :

1- ش.بلوزداد 36ن (ناقص مقابلتَين)

2- ا.العاصمة 33ن

3- م.الجزائر 33ن

4- ن.البارادو 33ن

5- ش.الساورة 32ن (ناقص مقابلتَين)

6- ش.القبائل 31ن (ناقص مقابلة)

7- ا.بسكرة 31ن (ناقص مقابلة)

8- و.سطيف 30ن (ناقص مقابلتَين)

9- ش.قسنطينة 29ن (ناقص مقابلة)

10- ج.الشلف 24ن

11- أ.الأربعاء 24ن

12- م.وهران 22ن

13- ن.مقرة 22ن

14- ن.حسين داي 17ن

15- ه.شلغوم العيد 16ن (ناقص مقابلة)

16- أ.المدية 14ن

17- س.غليزان 14ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 10ن