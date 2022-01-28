ربراب ورئيس حكومة المغرب ضمن قائمة الأثرياء العرب والأفارقة

حافظ المليادير الجزائري يسعد ربراب على تواجده في قائمة الأثرياء العرب والأفارقة لفوربس، مع عدد من المليارديرات العرب منهم رئيس حكومة المغرب.

وتضم قائمة فوربس لأغنى أثرياء إفريقيا لعام 2022، مليارديرات عرب من مصر، المغرب والجزائر، وترصد ثروة المليارديرات الأفارقة المقيمين في القارة السمراء أو تقع أعمالهم الأساسية هناك، لهذا تم استبعاد الملياردير المصري المقيم في لندن، محمد الفايد.

وحسب فوربس، يحتل الملياردير يسعد ربراب وعائلته المركز الثاني على قائمة أثرياء العرب لعام 2021 بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار. ويعد الجزائري الوحيد ضمن القائمة.

ويشغل يسعد ربراب منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cevital، أكبر شركة خاصة في الجزائر.

من مصر

يحتل المستثمر وسليل أغنى عائلة في مصر، ناصف ساويرس، المركز الرابع على القائمة، بثروة صافية تقدر بنحو 8.6 مليار دولار في 23 جانفي 2022.

وتبلغ ثروته على قائمة فوربس اللحظية لميارديرات العالم نحو 8.2 مليار دولار في 25 جانفي 2022، يأتي شقيقه الملياردير نجيب ساويرس في المركز الثامن، بثروة صافية تبلغ 3.4 مليار دولار.

ويحتل الملياردير المصري، محمد منصور، الذي يتولى الإشراف على مجموعة منصور العائلية، المركز 12 على القائمة. والتي تضم أيضًا أخويه ياسين ويوسف، اللذان يشتركان في ملكية المجموعة العائلية، في المركزين 18 و15 على التوالي.

من المغرب

تضم القائمة مليارديران فقط من المغرب، وهما عزيز أخنوش وعائلته بثروة صافية ثروة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وعثمان بنجلون وعائلته بثروة صافية ثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس.

تم تعيين أخنوش، الذي يمتلك حصة الأغلبية في مجموعة أكوا التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، رئيسًا لوزراء المغرب في سبتمبر 2021، بينما يشغل بنجلون منصب الرئيس التنفيذي لبنك BMCE Bank of Africa.

تتصدر مصر وجنوب إفريقيا بأكبر عدد من المليارديرات في قائمة فوربس لأثرياء إفريقيا في عام 2022، بخمسة مليارديرات لكل منهما، تليهما نيجيريا بثلاثة مليارديرات والمغرب بمليارديرين.

تبلغ ثروات المليارديرات الأفارقة، وعددهم 18 مليارديرًا مجتمعين نحو 84.9 مليار دولار، بزيادة 15% عما كانت عليه قبل 12 شهرًا، وتعد القيمة الأكبر منذ عام 2014.