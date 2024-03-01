ربط محطات تحلية المياه بشبكات التوزيع نهاية 2024

وزير القطاع يؤكد الانتهاء من العملية في آجالها

كشف وزير الري، طه دربال، الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشاريع ربط محطات تحلية المياه الخمس، قيد الإنجاز، بشبكات جر وتوزيع المياه التي يشرف عليها قطاعه، قد انطلقت كلها وسيتم وضعها حيز الخدمة بالموازاة مع دخول هذه المحطات حيز الخدمة نهاية 2024.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، تمحورت حول الأمن المائي، حيث ذكر دربال أن هذه المحطات الكبرى بطاقة إنتاج 300.000 متر مكعب /يوميا في كل من الرأس الأبيض (وهران) و فوكة 2 (تيبازة) وكاب جنات 2 (بومرداس) وبجاية والطارف والتي انطلقت الأشغال بها، تعرف نسقا متسارعا في الإنجاز، وأن مشاريع ربط هذه المحطات بشبكات جر وتوزيع المياه، التي يشرف عليها قطاع الري، تعرف تسارعا في وتيرة الأشغال وسيتم وضع حيز الخدمة لهذه الأنظمة بالموازاة مع دخول محطات التحلية طور الاستغلال، أي مع نهاية سنة 2024.

وأضاف أن دخول هذه المحطات حيز الخدمة سيرفع من نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في حدود 42 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب، مقارنة بالنسبة الحالية التي تقدر بـ18 بالمائة.

وبعد أن ذكر بأن الدولة رصدت لهذا البرنامج استثمارات ضخمة، أضاف الوزير أن الهدف من هذه المحطات، قيد الإنجاز، يتمثل في تأمين تموين الولايات الساحلية بماء الشرب، بالإضافة إلى الولايات التي تقع على مدى 150 كلم من هذه المحطات.

وبالإضافة إلى أن هذه المشاريع في طور الانتهاء، ذكر دربال ببرنامج إنجاز سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر ما بين 2025-2030 في كل من ولايات تلمسان، مستغانم، ومحطتين بتيزي وزو، شلف، جيجل، وسكيكدة، موضحا أهمية تجسيد هذه المحطات التي ستسمح بتأمين ساكنة هذه الولايات بتزويدها بمياه الشرب وكذا كل الولايات التي تقع على نطاق 150 كلم من هذه المحطات.