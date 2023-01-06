ربط ملاعب وهران المعنية بالشان بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي جدا

بطولة إفريقيا للمحليين 2022:

تم ربط ملاعب وهران المعنية بمنافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان-2022) بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي جدا، بحسب ما أفادت بذلك المديرة الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأبرزت مريم صديقي أنه تم ربط ملعب المركب الرياضي “ميلود هدفي” الذي سيحتضن لقاءات المجموعتين الرابعة والخامسة خلال الدور الأول من هذه المنافسة القارية بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي جدا بما يعادل 200 ميقابيت-الثانية، مع العلم أن الملعب مزود بالشبكة اللاسلكية “ويفي” المتطورة.

كما تم أيضا ربط الملعبين الملحقين بذات المركب الأولمبي وملعب “كاستور” المعشوشب طبيعيا المخصصة لتدريبات فرق المجموعتين بشبكة الأنترنت ذات التدفق العالي جدا بما يعادل 200 ميقابيت -الثانية. وجرى أيضا ربط الفنادق الستة المخصصة لإيواء المنتخبات الإفريقية والمسؤولين والصحفيين الأجانب وكذا سبع نقاط من أصل عشر المخصصة لسحب تذاكر المباريات بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي جدا وكذا تقنية الجيل الرابع، مثلما أشارت إليه. وبخصوص التغطية الهاتفية، ذكرت نفس المسؤولة أنه تم توفير التدفق العالي وكذا تقنية الجيل الرابع في كل المرافق المعنية بهذا التظاهرة القارية، مؤكدة في ذات السياق جاهزية قطاعها لمرافقة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2022).

يذكر أن ملعب المركب الرياضي ”ميلود هدفي” لوهران سيحتضن لقاءات المجموعتين الرابعة والخامسة خلال الدور الأول فضلا عن مباراة من الدور ربع النهائي وأخرى عن نصف النهائي إضافة للمقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث.

تحضيرا لبطولة إفريقيا للمحليين-2022:

مباريات ودية في برنامج الموزمبيق ومدغشقر بالجزائر

يخوض المنتخبان الموزمبيقي والملغاشي لكرة القدم للاعبين المحليين مباريات ودية تحضيرية ضد أندية جزائرية استعدادا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، شان-2022، (المؤجلة لعام 2023) بأربع مدن جزائرية، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة المحلية المنظمة.

وواجه الموزمبيق أحد منافسي المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الأولى، وديا، رديف مولودية الجزائر، أمس الجمعة بملعب سالم مبروكي بالرويبة، قبل أن يتقابل مع رديف شباب بلوزداد غدا الأحد بنفس الملعب، ابتداء من الساعة الرابعة مساء.

من جهته، سيكون منتخب مدغشقر الذي يشارك لأول مرة في منافسة الشان، منافسا لشباب قسنطينة، صاحب المرتبة الثانية في ترتيب الرابطة الأولى المحترفة، يوم الخميس المقبل بملعب بن عبد المالك رمضان بقسنطينة بداية من الساعة الخامسة مساء، وكان منتخب الموزمبيق أول من وصل إلى الجزائر يوم الجمعة الماضي لإقامة تربص تحضيري قبل خوض المنافسة.

ويستهل لاعبو المدرب شيكينو كوندي الدورة القارية يوم السبت 14 جانفي أما إثيوبيا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (14.00سا) قبل رفع التحدي أمام ليبيا، يوم الثلاثاء 17 جانفي ببراقي، ثم الجزائر، يوم السبت 21 جانفي ببراقي دائما (20.00سا).

من جهتها، توجد مدغشقر ضمن المجموعة الثالثة المبرمجة مقابلاتها بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة رفقة منتخبات المغرب والسودان وغانا. للتذكير، تجرى مباريات النسخة السابعة للشان بملاعب نيلسون مانديلا (براقي/الجزائر)، ميلود هدفي (وهران)، الشهيد حملاوي (قسنطينة) و19 ماي 1956 (عنابة).