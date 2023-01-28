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الجزائر

ربط 172 مستثمرة فلاحية بالكهرباء في تمنراست

الشروق أونلاين
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ربط 172 مستثمرة فلاحية بالكهرباء في تمنراست
ح.م
ربط المستثمرات الفلاحية في تمنراست بالكهرباء

قام وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم السبت بولاية تمنراست، بوضع مشروع ربط 172 مستثمرة فلاحية بالكهرباء على مستوى قرية اهلفن، حيّز الخدمة.

المشروع من إنجاز مديرية سونلغاز بتمنراست. وهو يدخل في إطار برنامج الصندوق الخاص بالتنمية لمناطق الجنوب، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقال الوزير عرقاب في تصريحه بالمناسبة، إن قطاع الطاقة والمناجم، يبذل “جهودا معتبرة عبر المناطق الفلاحية، لدعم المستثمرين. من خلال ربط محيطاتهم الفلاحية بشبكة الكهرباء، للمساهمة في خلق الثروة وضمان الأمن الغذائي”.

كما تأتي هذه العملية ضمن “برنامج الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي، وخلق فرص العمل في الزراعة. من أجل المساهمة في الدفع بعجلة التنمية في الولايات الجنوبية للوطن”، يضيف الوزير.

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