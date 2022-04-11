ربط 600 ألف مشترك على بشبكة الأنترنت قبل نهاية 2022

وزير البريد والموصلات السلكية:

كشف وزير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، الإثنين عن برمجة ربط 600 ألف مشترك على المستوى الوطني بشبكة الأنترنت خلال سنة 2022 .

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية الجلفة، أن سنة 2022 ستشهد ربط 600 ألف مشترك بشبكة الأنترنت تنفيذا للإستراتيجية المتبعة في القطاع لضمان تقديم خدمات الأنترنت.

وأضاف بيبي تريكي خلال إشرافه على عملية إطلاق خدمة الهاتف والأنترنت باعتماد تقنية الألياف البصرية المنزلية “أف تي تي آش ” بمدينة عين وسارة (100 كيلومتر شمال الولاية) أن هذا الهدف يندرج في إطار تنفيذ مخطط وطني يرمي بدوره إلى ربط ثلثي المنازل على المستوى الوطني بشبكة الأنترنت في آفاق2024 .

كما أشار إلى أن وضعية الربط بشبكة الأنترنت المسجلة حتى نهاية 2021ـ فاقت 4 ملايين و100 ألف مشتركا مما يعزز تقديم هده الخدمة وإيصالها للمنازل وللمرافق العمومية تماشيا مع مواكبة الرقمنة التي تنتهجها السلطات العمومية.

وبالمناسبة، قدمت للوزير شروحات حول عملية إطلاق شبكة الربط بالأنترنت عن طريق تقنية “أف تي تي آش” لفائدة 1800 مسكن بحي “السلام “، حيث دعا إلى تعميم هذه التقنية بشكل أوسع كونها تعتمد على كوابل الألياف البصرية ذات التدفق العالي للبيانات عكس الكوابل النحاسية.