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الجزائر

ربط 65 ألف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية قبل نهاية 2024

الشروق أونلاين
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ربط 65 ألف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية قبل نهاية 2024
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سونلغاز

يعتزم مجمع سونلغاز رفع عدد المحيطات الفلاحية الموصولة بالشبكة الكهربائية من 54.000 حاليا إلى 65.000 مستثمرة قبل نهاية 2024.

و أوضح الناطق باسم المجمع خليل هدنة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “تنفيذ برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء يشهد وتيرة إنجاز جيدة على المستوى الوطني”.

“حيث سطرت سونلغاز هدف ربط 65.000 محيط فلاحي بالكهرباء قبل نهاية السنة الجارية، من أصل 90.000 فلاح تم إحصاؤهم”، يضيف هدنة.

وقد تم ربط أزيد من 54.000 مستثمرة فلاحية منذ أن تم إطلاق هذا المشروع سنة 2020. تضاف إليها المشاريع قيد الإنجاز التي تهدف لربط 10.500 محيط فلاحي.

ولا يشترط المجمع العمومي على الفلاحين أي دفع مسبق لتكاليف الربط. كما تعطي سونلغاز للمستثمرين الفلاحيين فترة سداد تمتد لعدة أشهر.

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