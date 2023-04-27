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الجزائر

ربع قرن إضافي في متوسط أعمار الجزائريين

محمد عبد المؤمن
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ربع قرن إضافي في متوسط أعمار الجزائريين
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اليوم العالمي للمسنّين

ارتفع متوسط أعمار الجزائريين بنحو ربع قرن، بين عامي 1962 و2020، حسب ما أشار إليه وزير الصحة عبد الحقّ سايحي يوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمسنّين.

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم على شرف نزلاء دار المسنّين في دالي ابراهيم بالعاصمة، إن متوسط العمر في الجزائر انتقل من 49 عامًا في 1962 إلى 78.1 عامًا للنساء و74.5 عامًا للرجال في عام 2020″.

وأرجع سايحي هذا التحوّل الذي يمثل زيادة تقارب ربع قرن، على حدّ تعبيره، إلى “تحسّن ظروف المعيشة في الجزائـر” منذ الاستقلال.

وللاستجابة للتحوّل الديمغرافي وطول عمر الأفراد، انضمت الجزائر لعملية المنظمة العالمية للصحة التي تهدف إلى تحسين فرص الصحة البدنية والاجتماعية والعقلية الجيدة لكبار السن، يقول الوزير.

“فالهدف هو تمكين الأشخاص المسنّين من العيش بصحة جيدة”، يضيف سايحي. مشيرا إلى اعتماد الجزائر للاستراتيجية العالمية من أجل شيخوخة بصحة جيدة.

وتقوم هذه الاستراتيجية على الوقاية الأولية من عوامل الخطر التي تؤدي إلى فقدان الاستقلال الذاتي للمسنّين، ومعالجة الأمراض التي تؤدي إلى الاعتماد على الغير.

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