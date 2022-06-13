 ربع مليون حالة طلاق في السودان خلال أربع سنوات

كشفت السلطة القضائية السودانية أن نسبة الطلاق خلال أربع سنوات تعدت 270 ألف حالة، وأن أعلى المعدلات وقعت في العاصمة الخرطوم.

وتوقعت تقارير أممية أن 20 مليون سوداني قد يتعرض للمجاعة ابتداء من شهر جوان الجاري ما يزيد من خطر تفكك العائلات.

وأشارت تقرير لـ”العربية نت” أن نظرة المجتمع السوداني للطلاق تغيرت ولم تعد نظرة سيئة أو عدائية، بل بات الأمر ملفتا للنظر في المحاكم، لدرجة أن إحدى السيدات أقامت وليمة بمناسبة طلاقها ودعت صديقاتها إليها، معتبرة أنها تخلصت من كابوس.

وأكدت مصادر من محاكم سودانية لـ”العربية نت” ارتفاع نسبة النساء المطالبات بالطلاق رغم أن الأرقام لا تزال بسيطة.

وأشار الباحث الاجتماعي أشرف أدهم أن حالات الطلاق سجلت ارتفاعا في فصل الصيف وفق دراسة بحثية، نافيا أن يكون الاحتفال بالانفصال قد ارتقى إلى مستوى الظاهرة.

واعتبرت الباحثة الاجتماعية ثريا إبراهيم أن أسباب الطلاق تعود إلى عدة عوامل منها سوء اختبار الشريك، وزواج الإجبار، وغياب السكن الاجتماعي الذي يكفل الخصوصية للزوجين.

وتستبعد ثريا أن يكون سبب ارتفاع معدلات الطلاق في السودان الوضع الاقتصادي الذي تراه مرتبطا بقوة العلاقة أو ضعفها، وأن البعض يستطيع أن يعيش على الحلو والمر، والبعض الأخر لا يتحمل المر.

واعتبرت الأخصائية الاجتماعية أن الاحتفال بالطلاق سلوك دخيل على المجتمع السوداني، رغم أنه يحدث عفويا كتعبير عن التخلص من الزوج العنيف بعد تعب طويل في المحاكم.