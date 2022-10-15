ربيت بناتي على الدين والأخلاق ولست نادما على دخولهن مجال التمثيل مبكرا

الفنان المصري أحمد زاهر لـ"الشروق":

اعتبر الفنان المصري أحمد زاهر دخول بناته إلى عالم التمثيل تحصيل حاصل لما عايشنه في بيت فني منذ الصغر. وقال في لقاء مع “الشروق”، على هامش عرض الفيلم الوثائقي (حكاية الحي) لمؤسسة القلب الكبير بالمهرجان السينمائي الدولي للطفل والشباب، إنه لم يندم على دخول ليلى وملك إلى المجال الفني مبكرا (فيلم عمر وسلمى دور ابنتي ثامر حسني ومي عز الدين) واستمرارهما إلى اليوم. وعلق: “أنا ربيت بناتي جيدا وعلمتهن دينهن وما لهن وما عليهن.. لست خائفا عليهن من المجال الفني، وطالما عندهن الموهبة لماذا أحرمهن من تطويرها. أنا أستغرب من الهجوم على أبناء الفنانين وكأن الموضوع امتياز.. هذه مغالطة، لأن الواقع أثبت أن الطفل ابن بيئته ومثلما يتأثر ابن الطبيب وابن المهندس بتخصص الوالدين، يتأثر أيضا أبناء الفنانين. أنا بناتي كبرن على نقاشات مع الفنانين في المنزل وفي أماكن التصوير، فاكتسبن ثقافة وممارسة، وأصبح لديهن استعداد أكبر من شاب يدخل المعهد أو كلية التمثيل، ويبدأ في التقرب من الوسط الفني”.