ربيعي والطاهر والحارس بوصوف جديد ماضوي أمام نهضة بركان هذا الأحد

مدرّب شباب قسنطينة يُحضّر لاعبيه نفسيا لتجاوز صدمة "الرباعية"

يعملُ مدرّب شباب قسنطينة، خير الدّين ماضوي، على تجهيز لاعبيه من الناحية البسيكولوجية لتجاوز المرحلة الحالية، عقب صدمة الرباعية التي تلقاها الفريق في بركان أمام النادي المحلّي، الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، حيث يحرصُ ماضوي على تجهيز لاعبيه وتحضيرهم بهدف خوض لقاء الإياب بتركيز يسعى من ورائه النادي القسنطيني لتحقيق الأهم، ومن ثمّة بلوغ النهائي القارّي، في مهمّة تبدو للوهلة الأولى مستحيلة، ولو أن الساحرة المستديرة لا تعترف بالمعادلة.

وكان المدّرب ماضوي قد قرّر غلق التدريبات فور عودة الفريق من المغرب، لتفادي ما لا يحمد عقباه من ردّة فعل غير منتظرة من الأنصار وغيرها من الأمور والتصرفات التي قد تُعرقل وتُؤثّر على تحضيرات المجموعة تحسّبا للقاء الإياب في قسنطينة، علما أن ماضوي يتّجه نحو إحداث بعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية، من خلال الاعتماد على بوصوف في حراسة المرمى بديلا لبوحلفاية المُنهار معنويا، فضلا عن تغيير محور الدفاع الذي لم يكن مُوفّقا في لقاء الذهاب عقب اعتماد ماضوي على بلول وبودرامة، حيث يتّجه ماضوي هذه المرّة نحو الزجّ بربيعي إلى جانب مداحي، كذلك الأمر بالنسبة للطاهر فتح الله الذي سيكون أساسيا في لقاء الأحد بعدما تماثل للشفاء بنسبة كبيرة.

يحدث هذا في الوقت الذي تُشير فيه بعض الأخبار المستقاة من بيت النادي أن مواجهة الإياب ضدّ نهضة بركان ستكون الأخيرة بالنسبة للمدرب خير الدين ماضوي، في حال فشل مُمثّل الكرة الجزائرية في التأهل إلى النهائي القاري، ليكون بذلك قرار ماضوي تحصيل حاصل لكلّ المشاكل التي مرّ بها الفريق من الناحية الفنية ورفض الإدارة التعاقد مع لاعبين جُدد في “الميركاتو” الشتوي الفارط.

وفي سياق آخر، يحلُّ وفد نادي نهضة بركان المغربي بمدينة قسنطينة، الجمعة، على متن طائرة خاصّة تابعة لأحد شركات الطيران التونسية، على أن يخوض منافس النادي القسنطيني حصّة تدريبية واحدة على ملعب “محمد حملاوي”، وذلك يوم السبت القادم، أي قبل مواجهة شباب قسنطينة في اليوم الموالي بداية من الساعة الخامسة، في إطار إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

جدير بذكره، أن الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد عيّن السوداني علي محمود إسماعيل حكما لإياب نصف نهائي كأس “الكاف” بين شباب قسنطينة ونهضة بركان المقرّرة على ملعب “محمد حملاوي” يوم 27 أفريل، على أن يُساعده مواطناه أحمد أبو بكر، ومحمد عبد الله إبراهيم، كما أسندت “الكاف” مهمّة الحكم الرابع إلى التونسي محرز المالكي، على أن يكون الغاني دانيال لاريا في غرفة “الفار”، يُساعده الليبي أحمد عبد الرازق.