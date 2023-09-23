ربيع الأنوار.. السر الخفي في شهر ميلاد النبي!

مع قرب حلول المولد النبوي الشريف، يتساءل الكثيرون عبر الوطن العربي عن سبب تسمية ربيع الأول، الذي هو الشهر الثالث في التقويم الهجري، بربيع الأنوار.

وبحسب ما أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فقد سُمّي ربيع الأول بهذا الاسم لظهور نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال جمعة: “هو أول الربيعين، الذي ظهر فيه نور النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للعالمين، فأسماه المسلمون بربيع الأنوار، حيث تلألأت الأنوار المحمدية، والمنح الصمدانية والمواهب الربانية؛ فهذا شهر كريم إذا ما دخل علينا دخل علينا بالنور وبالفرحة يفرح به كل مسلم”.

وأشار مفتي مصر السابق إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده، وسأله الصحابة عن صيامه ليوم الاثنين فقال لهم «هذا يوم ولدت فيه»، وكان يحتفل به كل أسبوع بالصيام فيه وذكر الله والصلاة والصيام.

كما أوضح أن أهل الحجاز وسوريا يحتفلون بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم- كل شهر، وفي شهر ربيع الأول يحتفلون كل يوم ويسمونه “ربيع الأنوار”.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أعلنت الخميس 28 سبتمبر، موعدا للمولد النبوي للعام 2023، حيث هنأت الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر ربيع الأنوار.